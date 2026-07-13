חבר הכנסת חיים ביטון מש"ס נחקר פעם נוספת בלהב 433

חבר הכנסת חיים ביטון מש"ס נחקר אתמול פעם נוספת בלהב 433, כך נמסר הבוקר (שני) ל-i24NEWS. מדובר בהשלמת חקירה לפני העברת התיק לפרקליטות, כאשר הוא חשוד בעבירות מרמה והפרת אמונים שבוצעו על פי החשד כשהיה מנכ"ל רשת החינוך של ש"ס.

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כזכור, הפרשה נחשפה על ידי פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג לפני כשנתיים, ובמסגרתה נחקר חשד לפיו כספי ציבור, אשר הוקצו במקור למטרות חינוך, שימשו למעשה למימון הוצאה לאור של מוסף לילדים בעיתון בבעלות פרטית.

בשנה שעבר פורסם ב-i24NEWS כי החשודים במימון העיתון המפלגתי של ש"ס, דרך רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס שמתקוצבת מכספי ציבור, טענו בחקירתם שהכל נעשה על פי האישורים, אך חשבת הרשת העידה ההפך במשטרה: "לא הייתי מעלה על דעתי שדבר כזה יכול לקרות". היא העידה במשטרה את ההפך כי "המנגנונים מונעים להעביר תשלומים לא ראויים, אם הם עשו את זה - הם עשו את זה מאחורי הגב של החשב".

גם היועצת המשפטית של משרד החינוך בתקופה הרלוונטית העידה גם היא במשטרה: "לא רק שלא אישרתי, אני אמרתי בפירוש שאי אפשר לאשר מימון כזה". כלומר, טענת האליבי של החשודים התבררה כמופרכת לחלוטין.