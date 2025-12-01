תיעוד: הפשיטה בשכם שהפילה את ארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף

הפשיטה של כוחות מג"ב והיחידות המיוחדות של המשטרה הבוקר (שני) ברחבי הארץ וביהודה ושומרון הובילה לעשרות עצורים מארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף. הערב הותר לפרסום תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים, שמראה חלק מהמעצרים שביצעו הכוחות בעיר שכם.

כזכור, הפשיטות לפנות בוקר התאפשרו בזכות עבודת חקירה סמויה שנמשכה מעל שנה. במסגרת החקירה, עד המדינה המכונה "הנסיך" הופעל על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון, ופעל בתוך ארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף במשך תקופה ארוכה, ואסף ראיות שהובילו למעצרם של 23 חשודים בסך הכל.

על פי הודעת המשטרה, עד המדינה "הנסיך" הוא בעצמו קורבן של פעילות סחיטה שנעשתה על ידי גורמים מארגוני הפשיעה הללו.

שמם של ארגוני הפשע "חרירי" ו-"אבו לטיף" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל הארץ. הארגונים הללו פועלים בגביית דמי חסות, מעורבות במכרזים ציבוריים, השתלטות על עסקים, סחיטה, אירועי אלימות וירי רבים ועל פי החשד קשורים למספר מקרי רצח אכזריים בשנים האחרונות.