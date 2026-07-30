11 אישומים בעבירות מין כלפי 11 חיילות: כתב האישום המתוקן נגד עו"ד עידן דביר

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום מתוקן המייחס לעו"ד עידן דביר אישום נוסף כלפי מתלוננת נוספת, בגין ניסיון הבאת אדם לידי מעשה זנות בנסיבות מחמירות.

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כתב האישום שהגישו עורכות הדין נופר פשרל סלע וליטל שירי, מייחס לעו"ד דביר 11 אישומים בגין ביצוע עבירות מין רבות כלפי 11 חיילות, ובהן אינוס, נסיון אינוס, מעשה מגונה בכוח, ריבוי עבירות של מעשים מגונים ונסיון הבאת אדם לידי מעשה זנות בנסיבות מחמירות, הטרדה מינית, ועוד.

כזכור, בית המשפט קיבל לאחרונה את בקשת הפרקליטות והורה על מעצרו של עו"ד דביר, עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

עו"ד דביר מואשם בשורה של עבירות מין חמורות. לפי החשד, הוא ניצל מינית חיילות לאורך תקופה ממושכת, בין היתר באמצעות אקטים מיניים כחלופה לתשלום. הפרשה התפוצצה בחודש מרץ השנה, עם מעצרו של דביר בתום חקירה סמויה.

במהלך חודש יוני נחשפה הדר ברנשטיין חסון, הנפגעת המרכזית בפרשה, בפנים גלויות מול המצלמה של i24NEWS וסיפרה על הזוועות שביצע בה לטענתה עורך הדין עידן דביר כשהייתה חיילת בת 18.