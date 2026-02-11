"יושבים על כל החשודים": התפתחות נוספת בפרשת מוישי קליינרמן

התפתחות נוספת חלה היום (רביעי) בפרשת היעלמותו של הנער מוישי קליינרמן, כך פרסמה ראש דסק הפלילים לי עייש. בחודשים האחרונים צוות החקירה במחוז ש"י גבה שורה של עדויות, גם מעדים ששמם עלה בעבר. בנוסף, בוצע ניתוח מחודש של כלל החשודים שעלו בתיק לאורך השנים, וכמה צוותי חקירה בחנו את התיק במקביל. גם אפשרויות יציאה לחו"ל נבדקו מחדש.

במקביל לשימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית אזרחית, כבר בשבוע הבא צפויים החוקרים להפעיל גם כלי משטרתי נוסף, שבדרך כלל משמש בניתוח תיקי רצח - וכעת ינסה לסייע גם בתיק נעדר. גורם בחקירה מסר: "אנחנו יושבים היום על כל הדמויות שהיו חשודות אי פעם בתיק".

i24NEWS

קליינרמן נעדר מאז מרץ 2022, ונראה לאחרונה באזור הר מירון לאחר שנסע למקום ללא טלפון נייד. אמש פרסמנו ב"מהדורה המרכזית" התפתחות חדשה נוספת בתיק, כשצוות החקירה נוקט בצעד חריג כדי לבדוק כיוונים חקירה חדשים.

במחוז ש"י של המשטרה הוחלט להיעזר בטכנולוגיה אזרחית מבוססת בינה מלאכותית, שמנתחת נתונים שלא נראו על ידי עין אנושית. ניתוח הנתונים הצליח להצביע על תוואי שטח באזור הר מירון, אשר לפי ההערכות יכול להיות המקום האחרון בו קליינרמן היה.

במשטרה טרם ידוע האם זהו אכן המקום האחרון בו היה הנער, אך נערכים לבצע סריקות במקום. במקביל נגבו עדויות חדשות. בשבוע הבא צפויים להפעיל כלי חקירתי בשם "כדור בדולח", שנעשה בו שימוש בעיקר לפענוח מקרי רצח, ולראשונה יעזור גם לאיתור נעדרים. מפקד מחוז ש"י עדכן את המשפחה בהתפתחויות האחרונות בחקירה.