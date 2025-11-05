פרשת השחיתות בהסתדרות: דמות בעולם הספורט נחקרה בלהב 433

פרשת השחיתות בהסתדרות ממשיכה להתרחב: דמות בכירה בעולם הספורט נחקרה היום (רביעי) בלהב 443 כחלק מהפרשה. החקירה הזו מתווספת למאות מעוכבים בפרשה, בהם חמותו של יושב ראש ההסתדרות, ארנון בן דוד, שנלקחה לחקירה תחת אזהרה.

אתמול פרסמנו לראשונה כי היועצת המשפטית לממשלה אישרה את חקירתו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר בפרשה. כבר לפני שנה פנתה המשטרה לבהרב-מיארה, אחרי שמידע שהתקבל כשהאזינו לאדם אחר, העלה כי השר מעורב בפרשה, ולטענת המשטרה - יש ראיות נגד זוהר למעשי שוחד.

כזכור, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, נעצר השבוע בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. אמש, הוארך מעצרו ומעצר אשתו, הילה קניסטר בר-דוב, בשמונה ימים. עילת המעצר המרכזית היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.