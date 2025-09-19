שחקן "עספור" נעצר בתל אביב בחשד לנהיגה בשכרות

מומלצים -

השחקן אור בן מלך ("עספור", "האלופה") נעצר הלילה בתל אביב בחשד לנהיגה בשיכרות - כך דיווחה היום (שישי) ראש תחום פלילים לי עייש. בן מלך, הבחין במהלך נסיעתו באזור פלורנטין בשוטרים, ביצע פניית פרסה ונעצר לבדיקה.

בתום הבדיקה, נמצאה בגופו כמות אלכוהול של 650 מיקרוגרם, יותר מפי שניים מהמותר. לפי גורמים במשטרה, השחקן המוכר ניסה להימלט מהמקום ואף סירב לבדיקת ינשוף. הוא עוכב וקיבל זימון לדין ולשימוע.

השבוע התרחשה תאונת דרכים חריגה, בה הזמר המפורסם גידי גוב התנגש בשמונה כלי רכב בנסיעה בנתיבי איילון בתום הופעה בתל אביב. בעקבות התאונה נפצעו חמישה בני אדם באורח קל, רישיונו נשלל ל-60 יום. במהדורה המרכזית פרסמנו כי תוצאות בדיקת הינשוף של גוב עומדות על הרף הנמוך היחסי מבחינת החריגה בכמות האלכוהול.