המשטרה עצרה היום (ראשון) חשוד בהטרדה, שעל פי החשד הסתובב באזור רוטשילד תל אביב ועקב אחרי נשים. החשוד בעל עבר של עבירת מין, בשעה זו נעשה ניסיון לאתר קורבנות שנפגעו.

טרם מעצרו פורסם הפוסט הקורא להיזהר מהאדם, בו נכתב: "איש רזה עקב אחרי הביתה והמתין בכניסה לבניין בשעות הערב, מבירור מול המשטרה עלה שהוא איש שהשתחרר מהכלא לאחר אונס ואינו יציב בנפשו". עוד כתבה האישה כי לאחר שחזרה מחדר הכושר "הוא עלה אחרי, נכנס לתוך הדירה ואמר 'אני הולך אחרי הלב שלי'".

בפוסט, מספרת האישה כי איימה על החשוד תוך כדי שהדיירים הנוספים דוחפים אותו החוצה. "ביקשתי בשיחת טלפון עם חברה שלי שתתקשר למשטרה בצעקות, דחפנו אותו החוצה ורק בדיעבד הבנתי כמה מטורף היה האירוע", תיארה.

המשטרה עדכנה כי החשוד, תושב חולון בשנות ה-50 לחייו, נעצר בחשד להטרדה ולהפרת צו פיקוח של יחידת צור. על פי החשד, הוא ביצע מספר הטרדות. לאחר מעצרו הוא הועבר לחקירה בתחנת לב במרחב ירקון.