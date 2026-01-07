סטודנט לרפואה שחזר לארץ - נורה הלילה למוות בערערה

מחמוד גאסר אבו עראר, סטודנט לרפואה בגאורגיה בשנות ה-20 לחייו, נרצח הלילה (רביעי) בירי בערערה שבנגב, לאחר שהגיע לביקור בארץ. הרקע למעשה ככל הנראה הוא סכסוך משפחות.

הנרצח הוא הבן של מזכיר המועצה. הוא פונה לבית החולים סורוקה ושם נקבע מותו. עשרה חשודים במעשה נעצרו בתום מרדף של המשטרה.

אבו עראר הגיע אתמול לביקור בארץ ולפני הגעתו אמר לאחד מחבריו על החששות מנקמות הדם בכפר בין החמולות היריבות. הוא לא היה מעורב ישירות בסכסוך אך נורה ככל הנראה כיוון שבחברה הבדואית לנקום במלומד/בעל מקצוע נחשב לנקמה טובה יותר. ביישוב הכריזו על יום אבל ושביתה בעקבות הרצח.

תגובה מהירה של שוטרי תחנת ערוער ביחד עם יחידת סה"ר של המחוז הדרומי הובילה הלילה למעצרם של 10 חשודים במעשה.

בתום הערכת מצב שקיים הנחה מפקד המרחב, נצ"מ ששי שלמה, למצות את כלל פעולות החקירה הנדרשות לצורך ביסוס הראיות והבאת כלל המעורבים לדין.