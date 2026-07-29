תכנון הנקמה, ליל הרצח ושיבושי החקירה: כל מה שידוע על רצח בניהו רזי ז"ל

ב-11 ביולי התקבל במשטרה דיווח על שני צעירים שנדקרו בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, אחד מהם במצב קל והשני במצב אנוש, שבהמשך מותו נקבע בבית החולים. זה קרה במוצאי שבת רווי אירועי אלימות, אך הסיפור הזה הצליח לתפוס את עניין הציבור בגלל המניע מאחורי הרצח - שתי צעירות שרצו לנקום בבני זוגן לשעבר, בטענה שתקפו אותן.

כבר בשעות שלאחר הרצח המשטרה הצליחה לעצור מספר חשודים בתום מצוד לילי, בהם שתי בנות הזוג לשעבר של בניהו רזי ז"ל בן ה-19 וחברו מ' - אגם צרפי ושילת חוטה. במשטרה חושדים שהרצח תוכנן על ידן בסגנון של "כיפה אדומה".

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היחסים האלימים והרצון בנקמה

צרפי וחוטה היו במערכות יחסים אלימות עם הקורבנות, שאף כללו הוצאות צווי הרחקה הדדיים. מהתכתבויות של השתיים עולה כי הן חיפשו לנקום בבני הזוג: צרפי, חיילת בשירות סדיר בת 19, הכחישה עוד בעת המעצר שרצתה במותו של רזי, אבל הודעות האיומים שנמצאו במכשיר הטלפון שלה מצביעות אחרת - "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני".

שבוע לאחר הרצח נחשפו הקלטות של צרפי, בהן היא מתוודה כי ביצעה בעבר פעולות נקם נגד רזי, בהם פנצ'ר שגרמה לגלגל הרכב שלו והשחתה בדירת סבתו, אך זה לא הספיק עבורה. באותן הקלטות, שנשלחו חודשים לפני הרצח ובהן נשמעת גם חוטה, צרפי אמרה "חייבים לעלות ברמה, הפעם אין סלחנות". מהחקירה עולה כי ההחלטה לבצע את הרצח הגיעה לאחר שיומיים לפני כן התגלעו ויכוחים ועימותים בין צרפי וחוטה לבין שני הקורבנות.

תכנון הרצח

על פי החקירה, לצורך תכנון הרצח השתיים יצרו קשר עם דויד קרן בן ה-18, וגוללו בפניו את אירועי התקיפה שחוו מצד רזי וחברו, ואף הציגו לו סימני אלימות על גופן כדי לייצר אצלו מוטיבציה לקבל את העבודה. במהלך השיחה הוא מציע לשלוח אליהם אנשים, ומבקש את כתובת הדירה בנחלאות. בהמשך השיחה העלה על הקו את מזל לינור ששון, "המתווכת" - אישה בת 50 משכונת נווה יעקב בירושלים שלמשפחתה עבר פלילי עשיר, וגם להם יש חלק ברצח.

ששון עצמה הורשעה לפני כשנתיים בעבירת סחיטה ואיומים לאחר שניהלה רשת הלוואות בלתי חוקיות, ואף ריצתה עונש מאסר בפועל של 21 חודשים. בנה, רותם חודידה, נאשם יחד איתה בפרשת הסחיטה ונגזרו עליו שש שנות מאסר בפועל. בעלה, כפיר ששון, הוא עבריין מורשע שבעבר נמלט מהכלא ובין היתר גם ביצע ירי לעבר בלש משטרה.

לצורך הרצח ששון גייסה שלושה קטינים, בהם גם בנה אביאור בן ה-17, וצרפי וחוטה שכרו את דירת הנופש בנחלאות. מספר שעות לפני הרצח הגיעו בנות הזוג לביתה של ששון, שם הצטיידו ביחד עם הרוצחים בכלי תקיפה - אלות, סכינים ופטישים, ויצאו לכיוון הדירה בנחלאות, אליה הוזמנו רזי ז"ל וחברו.

ליל הרצח ושיבושי החקירה

ב-11 ביולי, מעט לפני השעה 19:00, בניהו רזי וחברו מ' הגיעו לדירה בנחלאות. בשלב מסוים הגיעו החשודים ברצח, והחלו לתקוף את רזי וחברו. החשודים היכו ודקרו את רזי שנפצע קשה ואת מ' שנפצע באורח קל והצליח להימלט מהדירה.

על פי החקירה, צרפי וחוטה שהו מחוץ לדירה וצפו ברצח בזמן אמת דרך הטלפון הנייד מתוך רכבן. בתום התקיפה, צרפי וחוטה נכנסו לדירה וראו במה עיניהן את הפציעה הקטלנית של רזי ז"ל. לאחר מכן הן יצרו קשר עם אחותה של צרפי, שוטרת באגף התנועה, שסייעה להן להימלט. גם מזל לינור ששון צפתה ברצח בזמן אמת מתוך רכבה שחנה מחוץ לדירה. לאחר הרצח נפגשה עם החשודים ברצח והנחתה אותם כיצד לנהוג וסייע להם להימלט.

במהלך הלילה שלאחר הרצח המשטרה הצליחה לעצור שישה חשודים במעורבות ברצח, בהם צרפי וחוטה שנתפסו בתחנת דלק בדרך לבאר שבע, מזל לינור ששון המתווכת, ושניים מהחשודים בביצוע הרצח.

החשוד השלישי והמרכזי בביצוע הרצח, אביאור ששון, הצליח להימלט לטבריה בסיוע של אחיו רותם חודידה, אשר השתמש בטלפון של קצינת שב"ס בבית הכלא בו הוא מרצה את עונשו, עימה על פי החשד ניהל קשר רומנטי. אתמול הוא נעצר סמוך לירושלים, בזמן שלטענתו היה בדרך להסגיר את עצמו.

אתמול (שלישי) אמרו במשטרה כי נסגר מעגל עם כלל המעורבים ברצח. החקירה עדיין נמשכת, ומעצרם של המעורבים מוארך מעת לעת.