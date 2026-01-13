כתב אישום נגד צעיר שהצית סוכנות ביטוח יום אחרי שפוטר

המשטרה עצרה צעיר בן 25, תושב ראשון לציון, בחשד שהצית משרדי סוכנות ביטוח פרטית באור יהודה, יום לאחר שפוטר מעבודתו שם. בהצתה לא היו נפגעים, ונגרם נזק לרכוש.

ההצתה התרחשה בחודש שעבר, סמוך לשעה 2 לפנות בוקר. תיעוד ממצלמות של תחנת דלק בה עבר החשוד טרם ההצתה מראים אותו רוכש בקבוק מים, ולאחר מכן ממלא אותו בדלק. על פי החשד, הצעיר נסע לאחר מכן למשרדי הסוכנות, הצית את המקום ונמלט.

מעצרו של החשוד התרחש לפני כשבועיים, ובחיפוש שנערך בביתו בעת המעצר נמצאו סכין מתקפלת, וכן סם מסוג "דוקטור" במשקל של כ-23 גרם. לאחר מכן החשוד הובא לחקירה שבסיומה נכלא, ומעצרו הוארך מעת לעת.

דוברות המשטרה

עם סיום החקירה הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע, ומעצרו הוארך עד יום רביעי. בכוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום.