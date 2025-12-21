כתב אישום הוגש הבוקר (ראשון) נגד מאור זוהר בן ה-32, אחיו של הזמר אושר כהן, המואשם כי תקף באלימות את בת זוגו ואת עובדי מסעדת ז'נז'ריה בירושלים - שניסו לגונן ולהרחיקו ממנה. העבירות המיוחסות לו הן תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים, ועוד.

לפי כתב האישום, זוהר ובת זוגו הגיעו למסעדה בשכונת רחביה בבירה לפנות בוקר, כמה דקות לאחר מכן התפתח ויכוח בין השניים, ובשעה שיצאו לחניה הכה אותה בחוזקה במכות אגרוף לראשה, שכתוצאה מכך גרם לה נפיחות בראש ובעיניים.

על אף זאת, המשיך והוסיף זוהר ותקף וגרר אותה משערות ראשה לחדר המדרגות תוך שהוא מקלל: "בואי לפה יא בת שר**טה, אני ארצח אותך, אני אפתח לך את הפנים ואפרק לך את הצורה. אני אז**ן אותך". לאחר מכן, השליך עליה את מפתחות הרכב ויצא מחדר המדרגות.

שף המסעדה, שהבחין במצוקה של המתלוננת וביקש לסייע לה, ניגש אליה - לו סיפרה: "הוא פוצץ אותי ושבר לי את הפנים", ואז ישב העובד לצידה ברכב. זוהר שזיהה את המתרחש החל לתקוף גם אותו בבעיטות ובאגרופים בפניו, כתוצאה מכך נגרמו לו סימני חבלה בפנים, חתכים וכאבים בכל הגוף.

עובד נוסף שהבחין המתרחש תפס את מאור זוהר, הרחיק אותו וריתק אותו לרצפה. הנאשם המשיך לאיים וקרא לעברו: "אתה בן אדם מת, אתה גמור, אתה לא יודע מי אני". זוהר, לפי כתב האישום, הצליח להשתחרר מידיו של העובד ושב לתקוף את בת זוגו באגרופים - ולירוק עליה. נגדו הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים.

הזמר אושר כהן התייחס בעבר לידיעה על אירוע התקיפה, ואמר כי "לפני שהוא אחי, אני מתבייש כל כך ומגנה את זה בכל תוקף". בהמשך גינה את התקשורת, שלדבריו הכפישו אותו וכתב כי "לא יעלה על הדעת שישימו תמונות שלי בצימוד לניידות משטרה, או יגידו שנכחתי בזמן האירוע. אני מרגיש שנעשה כאן עוול תקשורתי מאוד גדול כלפיי וזה חמור מאוד".