הוזמן להשלים מניין בשבת, התבקש לצאת - ודקר מתפלל

מומלצים -

כתב אישום הוגש אתמול (שלישי) נגד תושב הצפון בן 45 שהוזמן להשלים מניין בתפילת שבת, הפריע במקום - ודקר אדם שביקש ממנו לעזוב את התפילה.

מוקדם יותר החודש התקבל דיווח אודות פצוע דקירה שפונה מהיישוב קדיתא במצב קשה ועל אדם נוסף שפונה במצב בינוני עם חבלת ראש. עם הגעת שוטרי המחוז הצפוני למקום התברר כי השניים התקוטטו ביניהם מספר דקות קודם לכן וכי האירוע התפתח בעת תפילה בבית הוריו של הקורבן המשמש גם כבית תפילה ביישוב.

במהלך החקירה עלה כי החשוד בדקירה נקרא על ידי בני הבית דקות לפני האירוע להשלים מניין. במהלך שהותו במקום פנה אל בעל הבית ואמר לו "אשתך יותר צדיקה ממך" ובתגובה להתנהגותו התבקש על ידי בנו של בעל הבית לעזוב את המקום.

כאשר בנו של בעל המקום ליווה את אותו אדם החוצה, הוא הסתובב לכיוונו, דקר אותו בעזרת סכין והמשיך לנסות ולדקור אותו עד שהקורבן הכה אותו בראשו בעזרת טורייה ובכך מנע את המשך הדקירות.