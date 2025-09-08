שני חשודים בירי בשוטר ניב פרץ נעצרו, שב"כ מעורב בחקירה

מומלצים -

שני חשודים בירי שהוביל למותו של השוטר ניב פרץ נעצרו היום (שני) סמוך לנמל חיפה. באופן יוצא דופן, שב"כ מעורב בחקירה ואף במרדף ובפעילות הכוחות. הפעילות למעצרם, נעשתה בעקבות אינדקציה שהתקבלה במערכת הביטחון כי השניים מחזיקים באמצעי לחימה וסוחרים בנשק.

27א

מפקד משמר הגבול, בו שירת בעבר ניב פרץ, אמר: "ליבנו עם משפחתו של השוטר שנפל במהלך פעילות מבצעית, ואנו מחבקים אותם בשעה קשה זו". בנוסף, שיבח ניצב בריק יצחק את פעילות הכוחות: "לוחמי הימ"מ סגרו את המעגל במהירות ובנחישות, בדיוק כפי שמצופה מלוחמי מג"ב".

עד כה נעצרו 14 חשודים במעורבות באירוע אמש, בו נורה השוטר פרץ במהלך מרדף אחר טרקטורון עם חשודים, בשטח פתוח סמוך למעלה עירון שבצפון הארץ. במהלך המרדף, נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה, הוא נפצע קשה אך בהמשך נקבע מותו.

פרץ נורה במהלך פעילות מבצעית, במרדף אחר טרקטורון עם חשודים בשטח פתוח סמוך למעלה עירון. במהלך המרדף נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה. הוא נפצע קשה ובהמשך נקבע מותו. גופתו של הבלש הועברה למכון לרפואה משפטית, כאשר בשלב זה כל הכיוונים נבדקים, כולל האפשרות כי הוא נפגע מירי כוחות משטרה בשוגג.