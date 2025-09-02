במרכז המסחרי: גננת מהמרכז נעצרה עם חצי ק"ג קוקאין

מומלצים -

גננת תושבת מרכז הארץ וחשוד נוסף נעצרו כשברשותם חצי קילוגרם של חומר החשוד כסמים מסוג קוקאין, כך מסרה הבוקר (שלישי) המשטרה. בחקירתה טענה הגננת: "לא ידעתי שיש סמים בחבילה, פנו אלי בטלגרם כדי להעביר חבילה ממקום למקום - חשבתי מדובר בשעונים".

בפעילות של בלשי היחידה המרכזית במחוז ירושלים, נעצרו לפני מספר ימים שני חשודים תושבי מרכז הארץ, שעל פי החשד סחרו בסמים מסוכנים ברחבי הארץ.

במהלך פעילותם של בלשי הימ"ר, הבחינו בחשודים במרכז מסחרי בצוהרי היום, ועוררו את חשדם. בלשי המשטרה, עצרו את החשודים לבדיקה ובחיפוש שנערך בכליהם, נתפסו חומר החשוד כסם מסוג קוקאין בכמות של כחצי ק"ג שלא לצריכה עצמית וסכום כסף רב.

החשודה טוענה בחקירה: "לא ידעתי שיש סמים בחבילה, פנו אלי בטלגרם להעביר חבילה ממקום למקום, חשבתי מדובר בשעונים״. יצוין כי החשוד השני, לירוי בן שושן, תושב אשדוד, מר ישראל בעברו.

כאמור, החשודים תושבי מרכז הארץ בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו על ידי בלשי המשטרה ולתדהמתם, התברר כי החשודה גננת בגן ילדים במרכז הארץ. היום, החשודים יובאו בשנית לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, לצורך השלמת פעולות חקירה נוספות.