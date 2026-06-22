ללא תיק האונס: גור לוי יואשם בצילום ופגיעה בפרטיות במספר נשים

הצהרת תובע הוגשה היום (שני) נגד גור לוי, החשוד בביצוע עבירות מין ופגיעה בפרטיות בכמה נשים. במהלך החקירה הוגשו למשטרה כמה תלונות מהן עלה החשד כי לוי ביצע לכאורה עבירות של מעשים מגונים ופגיעה בפרטיות במספר הזדמנויות. כתב האישום נגד לוי צפוי לכלול בשלב זה את תיקי הצילום והפגיעה בפרטיות בלבד, ללא תיק האונס שעדיין נחקר בנפרד. מעצרו הוארך בשלושה ימים נוספים, ובית המשפט לא שלל את שחרורו לחלופת מעצר.

לוי, תושב תל אביב בשנות ה-20 לחייו, נעצר לפני כשבועיים. בשבוע שעבר צעירה נוספת הגישה נגדו תלונה במשטרה. כשנעצר הוא נחשד באונס ובתיעוד נשים בתאי הלבשה. המתלוננת טענה כי לפני כשנתיים, במהלך מפגש ביניהם במועדון בתל אביב, לוי צילם אותם במהלך אקט מיני בתא שירותים ללא הסכמתה.

לדבריה, רק לאחר שנחשפה לפרסומים האחרונים בעניינו של לוי, הבינה כי ייתכן שמדובר בדפוס פעולה רחב יותר והחליטה לפנות למשטרה. עוד טענה כי כשנה לאחר האירוע שלח לה לוי את הסרטון שתיעד את המפגש.

במשטרה גבו מהצעירה עדות ולוי נחקר גם בנוגע לתלונה זו. הוא קשר עצמו לאירוע אך הכחיש כי שלח למתלוננת את הסרטון. לפי גורמי החקירה, האקט המיני עצמו היה בהסכמה, אך החשד נוגע לתיעוד שבוצע לכאורה ללא ידיעתה או הסכמתה של המתלוננת.

לפני כשבוע פורסם ב-i24NEWS כי לוי הודה במעשיו בחקירתו ועומת עם המתלוננת על אונס. בחקירתו הסביר כי הצילום נועד "לשם סיפוק רגעי".

לוי חשוד גם בצילום של המשפיענית שיר וויס בתא מדידה בתל אביב. זהותו נחשפה עם קריאת המשטרה בבקשה לסיוע באיתור מקרים נוספים. וויס התראיינה לדנה ירקצ'י בתוכנית "חדר החדשות" וסיפרה על המקרה.

לדבריה, היא צולמה בסתר כשהיא מודדת בגד ים בחנות ברשקה בקניון TLV. "עבר עליי יום לא פשוט, מאוד מציף, שיתפה. "הגשתי תלונה במשטרה, אבל מאתמול לא נרדמתי. בגדול זה סתם מקרה רגיל. הלכתי לקניון, נכנסתי לברשקה, ועמדתי בתור לתאי המדידה. החנות הייתה הומה באנשים. לפני שנכנסתי לתא מדידה עמד לפניי בתור גבר. המוכרת הובילה אותנו לשני כיוונים שונים".