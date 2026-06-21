חשד לרצח באשדוד: אישה כבת 60 נמצאה ללא רוח חיים בדירתה

אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה הבוקר (ראשון) ללא רוח חיים בדירתה באשדוד. צוות מד"א שהוזעק למקום מצא את האישה כשעל גופה סימני אלימות קשים, ונאלץ לקבוע את מותה במקום.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במשטרה כעת חוקרים את מותה של האישה תחת חשד לרצח. שוטרי תחנת אשדוד שהגיעו למקום החלו בביצוע פעולות חקירה ואיסוף ראיות, במסגרתן נעצר בעלה של הקורבן כחשוד המרכזי במעשה.

פראמדיק מד"א אוראל אסולין, סיפר: "הגענו למקום והובילו אותנו אל הדירה, ראינו אישה כבת 60 שוכבת כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".