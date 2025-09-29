כתב אישום נגד חבר כנופיה שסחט מיליונים מבעלי עסקים

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד תושב בסמת טבעון בן 43, המשויך לכנופיה בגין סחיטה באיומים של בעלי עסקים על סך של מיליוני שקלים. בין הנסחטים היה גם חברו הטוב של הנאשם.

עם חשיפת הראיות במהלך החקירה הצליחו החוקרים להגיע לזהות הנאשם שממנו נשלחו הודעות הסחיטה ולבצע מעצרו בתוך רכב. במעמד מעצרו נתפסו ברשותו כרטיסי סים שונים וכסף מזומן על סך של 25 אלף שקלים במזומן.

עם התקדמות החקירה, הצליחה המשטרה לקשור את הנאשם לשבעה מקרים שונים בהם שלח הודעות איומים על בעלי עסקים שונים של חוב שעליהם להסדיר והטלת מורא עליהם תוך איומים על חייהם וחיי משפחתם.

בין הנסחטים היה גם חברו הטוב של הנאשם שקיבל הודעת סחיטה בה נכתב: "יש לך חוב של 300 אלף שקל, עליך להסדיר את זה". כאשר פנה החבר לנאשם, הוא סידר לו "תשלום מופחת" של 45 אלף שקלים מבלי לדעת שהוא בעצמו הסוחט העומד מאחורי ההודעה.