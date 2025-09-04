ביהמ"ש קבע: הבכיר במערך הסייבר לא ישתמש ברשתות חברתיות

מומלצים -

הבכיר במערך הסייבר טום אלכסנדרוביץ', הופיע היום (חמישי) בפני שופטת בבית המשפט בהנדרסון, נבאדה, דרך זום כדי לדון בתנאי ערבותו. זו פסקה שאלכסנדרוביץ' אינו רשאי ליצור קשר עם קטינים ואינו רשאי להשתמש באפליקציות היכרויות או ברשתות חברתיות כדי להיפגש עם אנשים.

עורך הדין מתיו הופמן, הסביר כי מכיוון שאלכסנדרוביץ' אינו בארצות הברית, קשה ליישם את תנאי הערבות החדשים שלו. אלכסנדרוביץ' נעצר לפני כחודש לאחר שקבע פגישה עם "פיתיון" שהתחזה לנערה מתבגרת, על פי המשטרה. הוא נמצא אשם בפיתוי ילד באמצעות מחשב לצורך קיום יחסי מין. כפי שפורסם ב-i24NEWS מוקדם יותר החודש, הוא שוחרר בערבות חריגה של 10 אלף דולר.

לאחר ששולמה הערבות, אלכסנדרוביץ' טס חזרה לישראל, מה שעורר שאלות ודיונים ברשת. עורך דינו של אלכסנדרוביץ', דיוויד צ'סנוף, ציין כי בבדיקת הפוליגרף שביצע מרשו בזמן שהיה במעצר הצביעה על כך שהוא לא היה בקשר עם אדם מתחת לגיל 19. "תשובתו הייתה 'לא', והפוליגרפים שעובדים עם ה-FBI ונבדקו לאחר מכן על ידי סוכן ה-FBI המפקח הסכימו שהוא לא היה מטעה", אמר.

בהתאם לכך, התביעה לא ביקשה שינוי בתנאי שחרורו בערבות של אלכסנדרוביץ', בטענה שהוא אינו מהווה סכנה לקהילה. בפרשת פדופיליה שנחשפה בלאס וגאס, ארצות הברית, נעצרו שמונה חשודים, בהם אלכסנדרוביץ' בן ה-38.

לפי משטרת לאס וגאס, שבעת החשודים הנוספים הם דיוויד וונאקוט-יאנקה, 40; חוסה אלברטו פרז-טורס, 35; אניקט ברג'שקומאר סדאני, 23; ג'יימס רמון רדיק, 23; רמון מנואל פארה ולנסואלה, 29; ניל הריסון קריסי, 46 וג'ון צ'ארלס דאנקן, 49. כולם זומנו למרכז המעצרים הנדרסון למעט דאנקן שהוזמן למרכז המעצרים של מחוז קלארק.