הטיל אימה על נשים מבוגרות: גנב סדרתי נעצר בצפון

המשטרה עצרה היום (שני) חשוד שבמשך חודשים פעל באלימות נגד נשים מבוגרות בצפון הארץ, תוך שהוא עוקב אחריהן עד פתח ביתן ושודד אותן תוך איום. החשוד פעל בערים שונות, בהן נוף הגליל, מגדל העמק וטבריה, והנפגעות היו תמיד נשים מעל גיל 70 שהיו בדרכן הביתה.

בכל המקרים דבק החשוד בשיטה קבועה: הוא עקב בשקט, זיהה שעת כושר ואז תלש את שרשרת הזהב מהצוואר ובורח. באירוע אחד בנוף הגליל הוא ניסה לתלוש שרשרת מאישה בת 73 המתניידת בהליכון ונמלט רק לאחר שהיא החלה לצעוק.

צוות חקירה מיוחד הוקם במחוז הצפוני, ולאחר איסוף ראיות שקשרו בין המקרים, זהותו של החשוד נחשפה - תושב אל-חדר בן 31. עם סיום שלב החקירה, צפויה פרקליטות מחוז צפון להגיש נגדו כתב אישום.

במשטרה מדגישים כי מדובר בעבריין מסוכן שפעל נגד אוכלוסייה מוחלשת וקוראים לציבור, ובמיוחד לנשים מבוגרות לדווח על כל חשד.