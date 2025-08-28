המפיק מת"א מגיב לטענות: "לא נגעתי בסמים מעולם"

מומלצים -

פרסום ראשון: המפיק המוכר מתל אביב, מגיב היום (חמישי) לראשונה לתלונת איש העסקים מדרום הארץ, שטען כי סומם במהלך פגישה עסקית ביניהם: "אני בהלם, לא אני לא נוגע בסמים".

דבריו המלאים: "אני בשוק. אני לא עושה סמים ובחיים לא עשיתי סמים. לא נפגשתי איתו לבד, אני גם בדרך כלל לא נפגש עם לקוחות פרטיים בלבד. גם לא אני הכנתי את הקפה בכלל. הוא כנראה מנסה להרוס לי את השם. מדובר בבחור שסגרנו איתו שיתוף פעולה על אתר לפרויקט שלנו באיטליה. הוא היה נראה מוזר, בפראנויה, מהרגע שהגיע. הרגשתי באינטואיציה משהו לא טוב. לא נגעתי בסמים מעולם".

נזכיר, כי אמש פורסם במהדורה המרכזית כי איש עסקים מדרום הארץ התלונן במשטרה כי הוא סומם שלא בידיעתו במהלך פגישה עסקית עם מפיק מוכר מאזור המרכז. הוא פונה לבית החולים, שם נמצאו בגופו שרידי סם מסוג אקסטזי.

התלונה הוגשה ביום שני. במשטרה אישרו כי התקבלה פנייה בנושא, ובימים הקרובים צפוי המפיק להיחקר בתחנת המשטרה.