גם אחרי חודשים: המהלך להגדרת ארגוני פשע כטרור – תקוע

במאי האחרון, לאחר גל רציחות נוסף בחברה הערבית, הנחה ראש הממשלה לבחון אפשרות להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור - צעד שנועד לאפשר לרשויות החוק להפעיל נגד אותם ארגונים כלים נוקשים בהרבה. אולם, כפי שנחשף הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS - המהלך תקוע.

לשם כך נדרשה ישיבה במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, אולם מאז ההחלטה נדחתה הישיבה כבר שלוש פעמים. הישיבה האחרונה, שהייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר, בוטלה, ועדיין לא נקבע לה מועד חדש.

גורם המעורב בתהליך טוען כי מדובר בניסיון של חלק מגורמי אכיפת החוק למסמס את ההנחיה של ראש הממשלה. מנגד, גורם אחר המעורב בדיונים מדגיש כי מדובר באילוצי לוחות זמנים בלבד.

כך או כך, ארבעה חודשים חלפו מאז שהתקבלה ההחלטה - אך בשטח טרם ניכרים צעדים ממשיים ליישומה.