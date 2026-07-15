פרסום ראשון: התפתחות בחקירת הרצח בירושלים, אחד החשודים ביצע שחזור בזירה

התפתחות משמעותית בחקירת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים: אחד החשודים המרכזיים ברצח ביצע היום (רביעי) שחזור בזירה בפני חוקרי היל"פ. במהלך השחזור, שכנים ותושבים מהאזור היו עדים למתרחש.

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מוקדם יותר היום, בית המשפט אישר לפרסום כי שילת חוטה, בת 19, ומזל לינור ששון בת 50, תושבת שכונת נווה יעקב בירושלים הן החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי בשבוע שעבר. במשטרה מייחסים לחוטה בת ה-19 מעורבות משמעותית בתכנון הרצח, אך זו מכחישה את המיוחס לה. ששון בעלת עבר פלילי חשודה בתיווך החשודים ברצח לבין בת הזוג לשעבר וחברתה חוטה. ובנוסף, גם בסיוע בהימלטות המעורבים לאחר הרצח.

לפני כשנתיים הוגש נגד ששון ונגד בנה כתב אישום בתיק סחיטה רחב. השניים הואשמו בכך שניהלו רשת הלוואות בניגוד לחוק, איימו על בעלי חוב שלוו מהם כספים, ובחלק מהמקרים תקפו אותם.

על פי החשד, אחרי שבת הזוג וחברתה הותקפו לכאורה בידי רזי וחברו, הן נסעו לביתה של המתווכת בצפון ירושלים ופגשו אותה, כעבור זמן, הצטיידו חלק מהחשודים ברצח בכלי תקיפה שהיו בבית ויצאו לעבר הדירה בנחלאות שם תקפו את רזי וחברו בדקירות סכין בעוד שהמתווכת ממתינה מחוץ לדירה ומסייעת בהמשך למעורבים להמלט מהזירה.