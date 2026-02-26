הכל בשביל לייקים: רכב על הגלגל האחורי מול ניידת - ונעצר

צעיר בן 24 מבית צפאפא שבמזרח ירושלים נחת בחדר החקירות לאחר שהתגרה בניידת משטרה כשרכב על אופנוע ביום כיפור תוך שהוא מרים גלגל לעיני המצלמה, והעלה את התיעוד לרשתות החברתיות.

אחרי שעלו על זהותו של האופנוען האמיץ, חוקרי אגף התנועה בירושלים תפסו את מכשיר הטלפון הנייד של הצעיר, שם גילו 'מכרה זהב', ובו תיעוד נוסף של עבירות תעבורה חמורות שביצע. מהר מאוד התברר כי הרהבתנות עלתה לו ביוקר: החוקרים הצליחו לקשור אותו לעשרה אירועים שונים של נהיגה בריונית ומסכנת חיים, בהם אותו תיעוד בו הוא מתגרה בניידת משטרה במהלך יום כיפור האחרון ונהיגה במהירות מופרזת של 201 קמ"ש.

עם חשיפת הסרטונים מתוך הטלפון של החשוד הוא נעצר, וכן האופנוע שלו נגרר למגרש המשטרתי לבחינת הליך חילוט. עם סיום חקירתו, החשוד נשלח למעצר בית, וכן רישיון הנהיגה שלו נפסל כמובן.

דוברות המשטרה

מתוך התיעוד שאותר, החשוד נחקר בחשד למספר עבירות תנועה, בהן נהיגה בחוסר זהירות, מהירות מופרזת בלתי סבירה, הפרעה וסיכון לתנועה, נהיגה בקלות ראש, סטייה מנתיב נסיעה ורכיבה על אופנוע ללא קסדה.

רס"מ עומרי שמעוני, רכז החקירות באגף התנועה של מחוז ירושלים אמר על הפרשה: "החשוד סבר לתומו שהרשת החברתית היא מרחב חסין, אך עבורנו היא הייתה מפת דרכים מדויקת היישר אליו. מי שבוחר לתעד את עצמו מצפצף על החוק ומסכן את משתמשי הדרך למען 'לייקים' והתרברבות, צריך להבין שהסרטון שהוא מעלה היום, הוא הראייה המרכזית שנציג נגדו בבית המשפט מחר. האופנוע שנתפס הוא רק תחילתו של מחיר כבד שנגבה מכל בריון כביש שינסה להפוך את כבישי ירושלים לזירת קרקס מסכנת חיים".