בן גביר על הצתת הרכבים בנגב: "מעריכים שמדובר בתג מחיר"

השר לביטחון לאומי הגיע ביום השני ברציפות לסיור ביישוב תראבין. הוא אמר ברקע הצתת הרכבים בלהבים: "אנחנו מעריכים במשטרה כי מדובר בתג מחיר, אנחנו ממשיכים את המבצע".

השר קרא למתפרעים: "יש לכם אופציה או להרים דגל לבן או להרים דגל לבן - מי שלא נורמטיבי, אנחנו נכסח אותו".

עוד אמר בן גביר: "פניתי לשב"כ, שבניגוד לעבר, כן פועל פה, והוא חושב כמוני שמדובר במעשה על רקע לאומני. קראתי לראש הממשלה נתניהו להגיע לפה כשיחזור מארצות הברית".

בנוסף טען השר כי הוא מנסה לקבוע פגישה עם ראש מועצת לקיה: "כל פעם סבתא שלו חולה, ופעם אחת הבת שלו חולה, וזה לא יצא לפועל - אני מבקש לאחל מפה בריאת למשפחתו". ראש מועצת לקייה שריף אלאסד הגיב לדבריו אצל i24NEWS והשיב: "אני לא נשוי ואין לי ילדים בכלל. הוא לא ניסה להיפגש איתי - הכל שקר תקשורתי".

ישיבת חירום תתקיים בתארבין בשעה 14:00 עם כל ראשי הרשויות הבדואיות. מר עבד אל-באסט אל-טראבין, חבר מועצת אל-קסום וראש הוועדה המקומית בכפר טראבין אל-סאנע, הצהיר: "ההסתה הגזענית נגד תושבי הכפר נמשכת, בהובלת השר הגזען בן גביר. אנו שבים ומדגישים את גינוי פעולות המשטרה נגד התושבים ואת הענישה הקולקטיבית".

עוד הוסיף בקשר לשריפת כלי הרכב בלהבים: "לאירוע זה אין קשר אלינו ואינו מייצג אותנו. אנו דוחים כל ניסיון להפליל את כפרנו באירועים אלה".

הבוקר התגלה כי חמישה רכבים עלו באש בישוב להבים. לוחמי האש בלמו את האש ברגע האחרון ובכך האירוע הסתיים ללא נפגעים.

גוברת הערכה כי שריפת הרכבים היא תג מחיר של הבדואים על מבצע איסוף הנשקים של השר איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי בתראבין. גורם בכיר במשטרה אומר: "הכללים השתנו, הם לא מבינים שלא יפחידו אותנו, נחריף את הצעדים".

זו הפעם השנייה שיש באותו מתחם הצתות, פעם שעברה נשרפו שישה רכבים. ביחד כבר 11 רכבים שנשרפו.

מקורבים לבעל המקום טוענים שלא ביקשו פרוטקיישן לפני ההצתות אבל יתכן שזו פעולה מקדימה לפרוטקשיין. בנוסף, ניסו לשדוד את חנות הנוחות בתחנת הדלק הסמוכה ובדואים שהיו במקום גירשו אותם.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ברדכו לתראבין, וימסור במקום הצהרה על הצתת הרכבים.

המשטרה הציבה אתמול בטונדות בכניסה לכפר תראבין, כחלק ממבצע נרחב וכיתור מלא שהוטל על היישוב הבדואי.

הפעילות כוללת השתתפות של לפחות 600 שוטרים ומאות ניידות שהתמקמו בסמוך ליישוב גבעות בר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע ליישוב אתמול ואמר: "יש כאן שקט מתעתע, הם 30 שנה לא ראו משטרה - ועכשיו הם רואים. יש כאן עדיין גורמים עוינים שצריך לטפל בהם, אני גאה במשטרה ובמשמר הלואי במה שעושים כאן".

המטרה המוצהרת של המשטרה היא "אכיפת סדר וחוק" וביצוע כיתור מלא על הכפר, זאת לאחר אירועי הצתת הרכבים בגבעות בר, המיוחסים על ידי המשטרה כפעולות נקם של גורמים עבריינים על מבצע "סדר חדש".

במסגרת הפעילות נרשמו דיווחים על שימוש בירי חי ואמצעים לפיזור הפגנות. המשטרה הקימה מחסומים, בודקת את כל העוברים והשבים ומחלקת דוחות.

מנגד, תושבים בכפר טוענים לענישה קולקטיבית. מג'די תראבין, תושב הכפר, סיפר ל-i24NEWS: "זורקים רימוני גז והלם נגד ילדים, מחפשים בכוח להצדיק את הפעילות על כלום, זו התנכלות".

ההסלמה זולגת גם לגזרה הצבאית. בסיסי צה"ל בעוטף עזה הוציאו אזהרה חריגה מפני "פעולות נקם" מצד גורמים במגזר הבדואי בתגובה לפעילות המשטרתית. בהודעה שהופצה למוצבים נכתב: "עקב פעילות משטרתית חריגה, התקבלו התראות ממוקדות על פעולות נקם על מוצבים בגזרה שלנו ספציפית. יש לשים לב לתנועות חשודות במרחב ולגלות עירנות בשערים".

ההשלכות של המבצע מורגשות גם בשגרה האזרחית באזור: בתי ספר הודיעו כי הסעות התלמידים לא יעברו בכביש הסמוך לכפר מחשש לביטחונם, ויבצעו עיקוף משמעותי דרך באר שבע.