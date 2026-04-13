מאלק חרירי, בכיר בארגון הפשיעה חרירי המכונה "הבורר" של העולם התחתון, ו-11 חברי הארגון, נעצרו הלילה (שני) בחשד לפרשייה רחבת היקף של סחיטה באיומים של מיליוני שקלים, הנחת מטעני נפץ וקיום קשר עם ארגוני טרור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בתום חקירה סמויה, שנוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ש"י, ועם מעברה לשלב הגלוי לאחר שגובשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות פליליות חמורות נגד חברי הארגון, הנמנה בין ארגוני הפשיעה הגדולים במדינה ובכיריו, פשטו כוחות משטרה וצה"ל רבים על בתי החשודים באום אל פחם, טייבה, כפר קאסם ושכם, ועצרו אותם.

דוברות המשטרה

במסגרת הפרשייה, שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים בהובלת ימ"ר ש"י, עלה כי חברי הארגון ובכיריו סחטו באיומים תושבי השטחים באיזור השומרון, דרשו מהקורבנות תשלומים בסכום של מיליוני שקלים ועפ"י החשד עשו שימוש במטעני נפץ ובכך הטילו אימה על חייהם.

עם פשיטת כוחות המשטרה על בתיהם של המעורבים בפרשייה זו, נערך חיפוש ונתפסו אקדחי איירסופט, שלט הפעלה, חומרים החשודים כסמים מסוכנים ואביזרי נשק. בנוסף, נתפסו כספים בסכום של למעלה מ-80 אלף שקלים ומספר כלי רכב, בהם רכב מסוג BMW. החשודים הועברו לחקירה בימ"ר ש"י ובהמשך יובאו בפני בית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך מעצרם לטובת מיצוי החקירה בעניינם.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, מסר כי "המלחמה בארגוני הפשיעה במגזר הערבי הינה חוצת מחוזות. לא נאפשר להם לחבור ולשתף פעולה עם ארגוני הטרור, לבסס אחיזה בשטחי יהודה ושומרון כערי מקלט ומקום התארגנות לייצוא טרור פלילי וביטחוני - כל ניסיון כזה ייתקל בתגובה נחושה, ממוקדת וחסרת פשרות".

"מחוז ש"י הוכיח פעם נוספת יכולת לפעול בכל שטחי מדינת ישראל, בערים המעורבות ובשטחי יהודה ושומרון. אנו נגיע לכל העבריינים, נגדע את החיבור בן כספי הטרור והפשיעה, נילחם בתעשיית כלי הרכב הגנובים, הסחר באמצעי הלחימה ובכל הצירים, המחברים בין הפשיעה לטרור במטרה להבטיח ביטחון לאזרחי מדינת ישראל", הוסיף.

מפכ״ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, מסר: "משטרת ישראל מנהלת מאבק בלתי מתפשר בארגוני הפשיעה, מתוך מחויבות עמוקה לביטחון הציבור. נמשיך לפגוע בראשי הארגונים, בתשתיותיהם הכלכליות וביכולות הביצוע שלהם, עד למיטוטם המלא - זהו יעד מרכזי ואנו נפעל להשגתו בנחישות".