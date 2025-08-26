מכוער: התחזו לחברת כרטיסי אשראי והונו אוהד כדורגל נכה

מומלצים -

מ', בעל צרכים מיוחדים, בסך הכל רצה לרכוש מנוי למשחקי קבוצתו האהובה הפועל באר שבע, ונפל ברשת של נוכלים מתוחכמים, שעקצו אותו באלפי שקלים.

"לא האמנתי שאגיע למצב הזה", סיפר לכתב הדרום של i24NEWS ארנולד נטייב. לאחר הפרסום ב"מהדורה המרכזית", תושב רהט הציע לרכוש עבורו מנוי לשלוש שנים.

כאמור, לצורך הרכישה, הוא חסך את קצבת הנכות שלו. "בדרך כלל אני זהיר, מחושב, בודק לפני שאני עושה דברים, לא יודע מה קרה פעם לא יודע איך להסביר את זה, כנראה שרציתי הרבה זמן מנוי לא בדקת, מיהרתי", סיפר.

וכך זה עבד: אחד מחברי הרשת הציג את עצמו בטלגרם בתור אהרון כהן, אוהד שמוכר את המנוי שלו. "ביטלתי מישהו בשבילך מקווה שאתה לא מבטל אותי", הוא כתב לו, "המנוי לשער 3 - מה הוחלט?", ואז הוא מבקש מקדמה, שתועבר לחשבון של בת הזוג שלו. מ׳ מבקש לחייג קודם לחברת הכרטיסים, אבל הנוכל עונה: "בוא נעשה את זה עכשיו".

עכשיו מצטרפת נוכלת שניה, שמציגה את עצמה כנופר, נציגת חברת הכרטיסים של הקבוצה. היא מקבלת את התשלומים לחשבון הביט שלה. מ' יוצר קשר שוב עם חברת הכרטיסים, הפעם האמיתית, מבין שנעקץ, מנסה לחזור לאהרון, אבל הוא כבר הספיק להחליף מספר ולמחוק את ההודעות.

ואז מגיע בחור שלישי. דוד, כביכול נציג חברת ביט, שמודיע למ׳ שהוא נעקץ - והוא רוצה לסייע לו. דוד הנוכל שולח מונית ומבקש את תעודת הזהות, כרטיסי האשראי והקוד הסודי, כדי שיוכל להשיב ל-מ' את הכסף. ואז ממהר לסניף בנק קרוב, מושך חמשת אלפים שקלים במזומן, ומנסה לבצע עוד עסקאות אשראי. אבל הבנק כבר מתערב – הפעם האמיתי - וחוסם את החשבון.

מ' ניסה ליצור קשר עם הנוכלים, וגם אנחנו. כל קווי הטלפון למעט אחד נותקו לחלוטין, אבל הצלחנו להגיע לאסתר – זו שקיבלה את הכספים לחשבון הביט שלה. מ' פנה למשטרה ומאז נותר אובד עצות, וללא הכסף. והנוכלים? הם המשיכו הלאה במסע העוקץ, והפעם גם תחת הזהות שלו. לא נראה שהם מתכוונים לעצור.

בעקבות הפרסום ב-i24NEWS, עמותת אוהדי הפועל באר שבע, "וסרמיליה", מסרה: "הרבה שואלים אותנו לגבי עזרה לאוהד שנעקץ ויש רצון גדול של המשפחה האדומה לתרום. לאחר בירור מולו הבנו שזה יעזור לו מאוד. הסכום שבו הוא נעקץ עומד על כ-7,000 שקלים".

מבנק הפועלים שמפעיל את שירות "ביט" נמסר: "אנו שבים וקוראים לציבור לשים לב לניסיונות הונאה והתחזות, ולהימנע ממסירת פרטים אישיים חסויים. בכל מקרה של חשד יש לדווח מייד לבנק ולהגיש תלונה במשטרה".

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית – בתחילת העמוד