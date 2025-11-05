"קצבאות ילד נכה": זוג הורים נעצר בחשד שזייפו מסמכים רפואיים

שני חשודים, הורים מפתח תקווה, נעצרו בחשד להונאה בהיקף של מיליוני שקלים, כך פרסמה היום (רביעי) המשטרה. על פי החשד, בני הזוג זייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם תוך הצגת מצג שווא, לצורך קבלת קצבאות "ילד נכה".

מפרטי המקרה עולה עוד כי החשודים זייפו מסמכים בשיטה דומה עבור עשרות משפחות נוספות. יצויין כי הגבר העצור הוא רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד. האישה עבדה כגננת.

ראשיתה של הפרשה, לאחר שמידע שהתקבל באגף החקירות בביטוח הלאומי העלה חשד כי בני הזוג, בשנות ה-30 לחייהם, קיבלו במרמה קצבאות "ילד נכה", באמצעות זיוף מסמכים רפואיים המצביעים לכאורה על אוטיזם ושימוש בהם ביודעם כי אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק וחלקם ללא לקות כלל.

שוטרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז, יחד עם חוקרי הביטוח הלאומי ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, ניהלו במשך כשנה חקירה סמויה משותפת, במהלכה הצליחו כאמור לחשוף את ההונאה.

עם התפתחות החקירה הסמויה, עלה החשד ששני החשודים המרכזיים גייסו הורים שהיו מודעים לכך שילדיהם אינם עומדים בתנאים לקבלת קצבה, והגישו עבורם בקשות כוזבות תוך זיוף מסמכים רפואיים, חוות דעת מקצועיות וטפסים שנחזים להיות חתומים על ידי אנשי מקצוע מוכרים.

עוד עלה מהחקירה כי החשודים קיבלו ולקחו מההורים את הקודים האישיים והפרטיים בביטוח הלאומי ופעלו בשמם באמצעות הזדהות במערכת הממוחשבת של הביטוח הלאומי, הגישו בקשות בשם המשפחות, תוך שימוש במסמכים מזויפים ובתיאום עם גורמים נוספים, כאשר עבור כל תיק גבו החשודים עשרות אלפי שקלים ממשפחות שנטלו חלק פעיל במרמה, בידיעה שמדובר בפעילות לא חוקית.

בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה, השבוע עברה החקירה לשלב הגלוי, במסגרתו בלשי יחידת ההונאה של מחוז מרכז עצרו את בני הזוג.

החשודים ומעורבים נוספים נחקרו בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, שימוש במסמך מזויף, מרמה והפרת אמונים בסיום החקירה הובאו בפני בית משפט השלום בפ"ת ולבקשת המשטרה מעצרה של החשודה הוארך עד מחר (6 בנובמבר) ושל החשוד עד ל-9 בנובמבר.

"משטרת ישראל, רשות המיסים והביטוח הלאומי, רואים בחומרה רבה כל ניסיון להונות את רשויות המדינה ולפגוע בכספי הציבור, וימשיכו לפעול בנחישות ובכל האמצעים שברשותם לחשיפת כלל המעורבים ולמיצוי הדין עמם. כמו כן, הביטוח הלאומי ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים יפעלו לגבייה ולהחזרת הכספים שנלקחו במרמה", נמסר.