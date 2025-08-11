13 כדורים לאור יום: אבו ובנו הואשמו בניסיון רצח | תיעוד

מומלצים -

כתב אישום הוגש נגד אב ובנו, תושבי איכסל בני 45 ו-18, בגין ניסיון רצח בו נורו 13 כדורים לעבר הקורבן לאור יום - והוא נפצע באורח קשה, כך נמסר היום (שני) בהודעת המשטרה.

ב-17 ביוני סמוך לשעה 19:30, התקבל דיוח במוקד המשטרה אודות ארוע ירי לעבר אדם ביישוב איכסאל ממנו נפצע הקורבן באורח קשה. מחומר החקירה עלה כי הנאשמים, אב ובנו, חשדו בקורבן שזה הצית את רכבם כחלק מסכסוך שפרץ ביניהם ועל רקע ההצתה ניסו לסחוט כ-70 אלף שקלים ממשפחתו.

דוברות המשטרה

לאחר שלא קיבלו את תשלום הסחיטה ביצע אחד הנאשמים פעולות לאיתור הקורבן. הם גם פירקו לוחיות זיהוי של הטרקטורון ששימש את הנאשם הנוסף לביצוע ירי מטווח קצר לעבר הקורבן ופציעתו הקשה.