"צריך לעלות ברמה, הפעם אין סלחנות": ההקלטות של אגם צרפי - החשודה ברצח בניהו רזי | לי עייש

בהקלטות, שנשלחו חודשים לפני הרצח, צרפי מתוודה במעשי נקמה נגד רזי - בהם פנצ'ר שגרמה לגלגל הרכב שלו והשחתה בדירת סבתו • גם קולה של שירן חוטה, חשודה נוספת באירוע, נשמע בהן

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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בניהו רזי ז"ל
בניהו רזי ז"ללפי סעיף 27 א'

פרטים חדשים מהרצח בירושלים: שבוע בדיוק אחרי האירוע הקשה בשכונת נחלאות - ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה הערב (ראשון) את ההקלטות המפלילות של אגם צרפי - החשודה שרצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי.

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בלעדי: ההקלטות המפלילות של אגם צרפי - החשודה ברצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי בירושלים
בלעדי: ההקלטות המפלילות של אגם צרפי - החשודה ברצח בן זוגה לשעבר בניהו רזי בירושלים

ההקלטות, בהן נשמעת גם שירן חוטה, החשודה גם היא ברצח, נשלחו חודשים לפני האירוע. צרפי מתוודה בהן במעשי נקמה נגד רזי, כשבין היתר היא נשמעת אומרת, "חייבים לעלות ברמה, הפעם אין סלחנות".

החשודה נשמעת מתוודה גם במעורבותה באירועים עליהם התלונן רזי במשטרה - בין היתר בהשחתת הרכב שלו ודירת סבתו.

צרפי, חיילת סדיר בת 19, חשודה שהזעיקה לזירה את הדוקרים שרצחו את רזי ופצעו קל את חברו. במהלך חקירת הרצח עלה כי בשלוש השנים האחרונות הוצאו בין צרפי ורזי צווי הרחקה הדדיים. השבוע פורסמה הודעת האיומים של צרפי: "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני". עוד כתבה צרפי באינסטגרם: "לשנאה שלי אין רחמים".

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