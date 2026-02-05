ללא ידיעת הילדים: מטען חבלה אותר בבית ספר בדרום

אמצעי לחימה מוסלקים, כולל אקדחים, מטען חבלה, ארגז תחמושת ומחסניות נתפסו אמש (רביעי) בשטח בית ספר ביישוב לקייה שבדרום. האיתור הגיע בקעבות פעילות של שוטרי תחנת עיירות, בשיתוף המשמר הלאומי הדרומי, יחידת סהר ויחידת יואב ביישוב לקייה.

במסגרת החיפוש פשטו הכוחות על מתחם בית הספר וביצעו חיפוש אמל"ח במקום. במהלך הפעילות נתפסו אמצעי לחימה רבים, ובהם: מטען חבלה שטופל במקום על ידי חבלן משטרתי ונלקח להמשך טיפול, אקדח מסוג גלוק עם מחסנית, אקדח מסוג טאורוס עם מחסנית, ארגז תחמושת ובו שרשיר בקוטר 0.5 מ"מ, ומחסניות M16.

כלל הממצאים הועברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת עיירות. מפקד מרחב רותם, נצ"מ ששי שלמה, מסר: "פעילות יזומה זו ממחישה את נחישות המשטרה לפגוע בלב תשתיות מסוכנות ולהוציא מהשטח אמצעי לחימה שהוסלקו גם במוסדות חינוך. תפיסת הנשק והמטען בשטח בית הספר היא צעד משמעותי בשמירה על ביטחון התושבים והילדים, ואנו נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד מחוללי הפשיעה הגורמים לאירועי ירי".