המשטרה עצרה היום (שישי) חשוד ברצח אם ובנה באירוע שהתרחש השבוע בעיר יוקנעם עילית. לאחר קבלת הדיווח וחקירת נסיבות האירוע בזירה, בתום הליך זיהוי של המעבדה לזיהוי פלילי עלה חשד כי מדובר ברצח כפול. לאחר חקירה מאומצת של היחידה המרכזית, נעצר החשוד - תושב מבשרת ציון בן 43. במוצאי השבת הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרו.

ביום שלישי השבוע התקבל דיווח במשטרה אודות אם ובנה שאותרו ללא רוח חיים בדירה בעיר יוקנעם עילית כאמור. עם קבלת הדיווח שוטרי המחוז הצפוני הגיעו לזירה, ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. בתום עבודה של המעבדה לזיהוי פלילי בזירה, שנמשכה שעות ארוכות, עלה חשד כי מדובר ברצח כפול כאמור.

כזכור, אישה בת 69 ובנה בן ה-39, נמצאו ביום שלישי השבוע ללא רוח חיים בדירה ביקנעם עילית. השניים אותרו תחילה על ידי מטפלת שהגיעה לדירה כשהם עם סימני חבלה ובמצב אנוש. כוחות מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם.

חוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה והחלו בחקירת הנסיבות, כשבהתחלה הרקע לא היה ברור ונבדק. כחלק מכיווני החקירה כאמור נבדק גם החשד לרצח והתאבדות.

קרוב משפחה סיפר על "בחור נורמטיבי שמאוד אהב את אמו", לטענתו לא היו סימנים מקדימים לאירוע. "הם בארץ 35 שנה, שתי בנות גרות בדירות מחוץ לעיר ולא מתגוררות עם המשפחה".