מנכ"ל נתיבי ישראל, ניסים פרץ, סיפק אתמול (שלישי) הודאה יוצאת דופן על עומק תופעת הפרוטקשן - ואמר כי קבלנים המבצעים פרויקטים עבור חברת "נתיבי ישראל", מגלמים בהצעות המחיר את הפרוטקשן שהם יודעים שיידרשו לשלם. פרץ מעריך כי גובה הפרוטקשן עומד על 5% מעלות הפרויקטים.

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את ההודאה יוצאת הדופן, סיפק פרץ בכנס של המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית, שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות בראשות רואי כחלון.

בתוך כך, נתונים שאסף המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית מהחברות הממשלתיות, מצביעים על עומק החדירה של הטרור הכלכלי. מחצית מהחברות דיווחו כי ארגוני פשיעה כבר חדרו אליהן - או מנסים לחדור אליהן באופן פעיל, על ידי גביית פרוטקשן, השתלטות על מכרזים ציבוריים והפעלת איומים ישירים על עובדים ומנהלים.