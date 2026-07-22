מנכ"ל נתיבי ישראל מודה: מאות מיליונים מכספי החברה מתגלגלים לתשלומי פרוטקשן | משה שטיינמץ

מנכ"ל נתיבי ישראל, ניסים פרץ, סיפק הודאה יוצאת דופן על עומק תופעת הפרוטקשן - ואמר כי קבלנים המבצעים פרויקטים עבור חברת "נתיבי ישראל", מגלמים בהצעות המחיר את הפרוטקשן שהם יודעים שיידרשו לשלם

משה שטיינמץ
משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה ■ 
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מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ
מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץאוליבר פיטוסי/פלאש90

מנכ"ל נתיבי ישראל, ניסים פרץ, סיפק אתמול (שלישי) הודאה יוצאת דופן על עומק תופעת הפרוטקשן - ואמר כי קבלנים המבצעים פרויקטים עבור חברת "נתיבי ישראל", מגלמים בהצעות המחיר את הפרוטקשן שהם יודעים שיידרשו לשלם. פרץ מעריך כי גובה הפרוטקשן עומד על 5% מעלות הפרויקטים.

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ארגוני הפשיעה חודרים לחברות הממשלתיות: מנכ''ל נתיבי ישראל מודה - מאות מיליוני שקלים מכספי החברה הופכים לתשלומי פרוטקשן
ארגוני הפשיעה חודרים לחברות הממשלתיות: מנכ''ל נתיבי ישראל מודה - מאות מיליוני שקלים מכספי החברה הופכים לתשלומי פרוטקשן

את ההודאה יוצאת הדופן, סיפק פרץ בכנס של המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית, שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות בראשות רואי כחלון.

בתוך כך, נתונים שאסף המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית מהחברות הממשלתיות, מצביעים על עומק החדירה של הטרור הכלכלי. מחצית מהחברות דיווחו כי ארגוני פשיעה כבר חדרו אליהן - או מנסים לחדור אליהן באופן פעיל, על ידי גביית פרוטקשן, השתלטות על מכרזים ציבוריים והפעלת איומים ישירים על עובדים ומנהלים.

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