"מוציא אלפים לרחובות": נעצר מנהל המוקד לשיבוש מעצרי עריקים חרדים

כחודש לאחר ההתפרעויות האלימות ברחוב בר אילן בירושלים, המשטרה עצרה היום (שלישי) את יעקב קאמסאן, מנהל מוקד טלפוני המשמש לדיווח על מעצרי עריקים חרדים בידי מצ"ח והקפצת המונים לשיבוש פעילות כוחות הביטחון.

למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו בשישה ימים, בית המשפט הורה על שחרורו למעצר בית, אך לבקשת המשטרה הוטל עיכוב ביצוע לשם הגשת ערר.

במהלך דיון הארכת המעצר, תיאר נציג המשטרה את קאמסאן כ"זרוע ביצועית ומארגנת שמוציאה אלפים לרחובות בשיחת טלפון אחת".

לדברי המשטרה, קאמסאן קורא לשוטרים "חוטפים" ומודה כי קרא להמונים לצאת לרחובות ולפגוע בכוחות הביטחון. "מדובר באדם שכולם סרים למרותו", טען נציג המשטרה בדיון.

15 שוטרים פצועים וניידות הפוכות

המעצר מגיע על רקע מחאות סוערות סביב סוגיית הגיוס, שהחריפו בעקבות מותו הטרגי של נער במהלך הפגנה קודמת. המשטרה התייחסה להתפרעות שהתרחשה ב-18 בדצמבר ברחוב חנה בירושלים, אז יצאה קריאה להמונים בשל חשש להימצאות עריקים במקום.

"במקום התרחשה הפרת סדר שלא נראתה כמותה שנים ארוכות", תיאר נציג המשטרה. "כתוצאה ממנה נפצעו 15 שוטרים. הפכו ניידות והתנהגו כמו במשטרים אפלים בוונדליזם שאין לו מקום במדינת ישראל. הוא יצר כאוס".

על אף שהמשטרה אישרה כי קאמסאן עצמו לא השתתף פיזית בהתפרעות האלימה, יוחסו לו עבירות חמורות של חבלה במזיד ברכב, סיוע לבריחה ממשמורת חוקית, תקיפה והפרת סדר. כאמור, בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להמשך מעצר והורה על שחרורו למעצר בית, החלטה שעוכבה כעת לצורך ערעור המשטרה.