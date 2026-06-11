"מה שעשינו לכם ב-7.10 זה כלום": פלסטיני נאשם שאיים על לקוחותיו

"מה שעשינו לכם בשבעה באוקטובר, זה כלום לעומת מה שאני אעשה לכם היום" - כך כתב פלסטיני בעל חנות רהיטים ללקוחותיו, כתב אישום הוגש נגדו היום (חמישי) בתום חקירה שנוהלה במחוז ש"י.

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חקירה זו החלה עם קבלת תלונה בתחנת אריאל מתושבת ירושלים אשר רכשה ריהוט באמצעות הרשת החברתית "פייסבוק". לאחר שביקשה לבטל את העסקה, הנאשם, בעל העסק, החל לאיים על חייה ועל ילדיה.

במסגרת החקירה, נחשפו קורבנות נוספים לאיומיו של הנאשם כלפי לקוחותיו. באחד המקרים עלה כי לקוחה שביטלה את עסקת הרכישה משום שאינה תאמה את הזמנתה, קיבלה שיחות טלפון בהן הפציר ממנה לשלם ושאם לא, יגיע לביתה. זאת לצד שיחות איומים נוספות מטעמו בהם פנו אליה חשודים המשוייכים לארגוני פשיעה לטענתם.

במקרה אחר, אחת הלקוחות קיבלה שיחות איומים בהן נאמר לה "כי לא יהיה טוב", ובמקרים נוספים נאמר לאחד הלקוחות כי הוא יודע היכן מתגורר ובכך ניסה להטיל אימה על חייו והכל בעבור הכסף שדרש.

בנוסף, במהלך ויכוח עם לקוחה נוספת סביב עסקת ריהוט, אמר לה: "מה שעשינו לכם בשבעה באוקטובר, זה כלום לעומת מה שאני אעשה לכם היום", ובהמשך הוסיף: "מכירה את משפחת חרירי? אז אני בדרך".

בתום החקירה ולאחר שגובשה התשתית הראייתית, הוגש נגד הנאשם כתב אישום על ידי הפרקליטות הצבאית, המייחס לו חמישה אישומים בגין מעשים של איומים. "משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד עבירות איומים והטרדה הפוגעות בתחושת הביטחון של הציבור, ותפעל לאיתור החשודים, חקירתם ומיצוי הדין עמם עד תום", נמסר.