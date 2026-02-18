פרשת "דמי שתיקה": כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי טמרה ורומת אל הייב (32, 28, 22, 23) במסגרת פרשיית גביית דמי חסות שכללה אירועי ירי, הודעות איומים וגרימת נזק של מעל מיליון שקלים למתקן של חברה לאומית.

ארבעת הנאשמים הם חלק מחוליה שנהגו לכנות את עצמם "שבאב אל-ג'בל", ופעלו לגביית דמי חסות מקורבנות, בהם איש עסקים. חברי החוליה שלחו הודעות מאיימות לקורבנותיהם, ומשלא נענו לדרישות התשלום בוצע ירי לעבר בתי העסק שלהם. באחד המקרים הושלך רימון לעבר בית.

בין הודעות הסחיטה, נשלחה לקורבן הודעת איום בה נכתב: "מה יהיה איתך יא ******, לא רוצה לסיים? נשבע לערוף ראש הבן שלך וראש אחיך למרות שהראש שלהם שווה יותר מהסכום שאתה חייב".

כתוצאה מפעילות החוליה נגרם נזק של מעל מיליון שקלים למתקן של חברה לאומית, זאת מיד לאחר שסיים התקשרות עם חברת שמירה המעניקה שירותי שמירה לגיטימיים, וכן הצליחו לקשור מעורבותו של מנהל חברת השמירה שנעצר יחד עם המעורבים.

עוד עלה במהלך החקירה, כי לאחר הנזק שנגרם לתשתית, נאלץ הקבלן לחדש את חוזה השמירה מול החברה, ותוך מספר חודשים חזר לשלם מעל 50 אלף שקלים, זאת אף שלא קיבל את שירותי השמירה בפועל.

במהלך המעצר של חברי החוליה נמצאו מעל מיליון שקלים במזומן. לצד כתבי האישום, המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של כלל הנאשמים בפרשה עד תום ההליכים נגדם.