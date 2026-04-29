נעצר חשוד נוסף ברצח ימנו זלקה, מעצרם של ארבעה חשודים הוארך

רצח ימנו זלקה: המשטרה עצרה היום (רביעי) חשוד נוסף במעורבות ברצח - קטין בן 15 תושב פתח תקווה, ה-11 במספר. במשטרה מעדכנים כי עדיין מתקיים מצוד אחר מעורבים נוספים.

בתוך כך, בית המשפט האריך היום את מעצרם של ארבעה חשודים נוספים, והחשוד שנעצר היום יובא מחר לדיון בבקשה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה.

ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה אמש במהדורה המרכזית של i24NEWS את גרסת הקטין שמודה בתקיפה, לפיה ימנו זלקה קילל אותם, ולכן בעט בו בתגובה. החשוד המרכזי ממשיך שלא לשתף פעולה עם החוקרים, ושומר על זכות השתיקה.