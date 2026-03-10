בעיצומה של המלחמה: תחנת המשטרה הגדולה בצפון נותרה ללא מפקד

שבועיים אחרי שהחקירה נגדו הפכה לגלויה: המשטרה הוציאה את מפקד תחת חיפה, סנ"צ אייל שחר, לחופשה כפויה בת 30 ימים. ההחלטה על כך נתקבלה במחלקת המשמעת של המשטרה, לאחר שהתנאים המגבילים שהוטלו עליו על ידי מח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים), בהם הרחקה של 12 ימים ממתקני משטרה פגו - והטיפול בעניינו עבר עליה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי ההערכות במשטרה - המועד צפוי להתארך ל-60 ימים. כל זאת בעיצומה של מלחמה, כאשר הצפון נמצא תחת איום מתמשך וחיפה הפכה מוקד משמעותי לפעילות משטרתית ומבצעית.

המשמעות היא, שהתחנה הגדולה ביותר בצפון נותרת ללא מפקד בפועל - כאשר סגנו של שחר הוא זה שממלא את מקומו.

נזכיר כי שחר חשוד בקיום יחסים אסורים עם שוטרת ובמעשה מגונה בשוטרת אחרת. למרות שחלפו כבר כשבועיים מאז שנפתחה החקירה, שחר לא זומן לחקירה נוספת, אך במח״ש מדגישים שהחקירה עדיין בעיצומה וכי כבר נגבו מספר עדויות.

ממשטרת ישראל נמסר: "לאחר בחינת חומרי החקירה שנאספו בשלב זה, הוחלט להוציא את הקצין לחופשה כפויה, במהלכה נבחן את עניינו של הקצין במישור המנהלי".