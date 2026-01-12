120 דקירות סכין: מאסר עולם לתושב נתיבות שרצח את בן-דודו

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (שני) מאסר עולם על מאור דדון, שהורשע ברצח בן דודו בעיר נתיבות. בית המשפט לא קצב את תקופת מאסרו של הרוצח, וכמו כן נגזר עליו לשלם פיצויים על סך 258 אלף שקלים למשפחת הנרצח.

הרצח התרחש במהלך שנת 2021, בעת שהתגורר המנוח בבית סבתם. באחד הימים הגיע דדון למקום ונכנס לבית בשעה שהסבתא לא שהתה בו. מכתב האישום עולה כי דדון החל להכות את המנוח ואף לדקורו בסכין בפלג גופו העליון. המנוח הצליח תחילה להימלט לחצר הבית, אך דדון השיג אותו והמשיך לדקור אותו.

ברגעים האחרונים של האירוע, עדי ראייה ראו את המתרחש בחצר הבית וקראו לדדון להפסיק, אך ללא הועיל. המנוח פונה לאחר מכן לבית החולים כשעל גופו פציעות מ-120 דקירות סכין.

במהלך המשפט, דדון טען כי היו אלה אנשים שנכנסו לדירה בה שהה המנוח ופגעו בו, אך טענה זו נדחתה על ידי חבר השופטים, ודדון הורשע ברצח בנסיבות מחמירות. במסגרת הטיעונים לעונש ציינו בפרקליטות את הנסיבות הקשות שבהן בוצע הרצח, אשר הגיעו לכדי "אכזריות מיוחדת", וכן את העובדה כי ריבוי הדקירות מלמד על רצון לגרום סבל בעוצמה החורגת מהנדרש לצורך גרימת מוות.

בגזר הדין ציינו השופטים כי מעבר להיותו של מעשה הרצח אכזרי וקשה עד מאוד, מדובר במעשה שבוצע כלפי בן דודו של הנאשם, בבית הסבתא, זמן קצר לאחר שהנאשם נישק את הסבתא בצאתה מהבית, אותו בית שבו מצא המנוח מקום מנוחה לנפשו לאחר טלטלות חיים שעבר.