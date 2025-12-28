לאחר "תג המחיר" בנגב: תוקם מפקדת הגנה ליישובים היהודיים

חקירת הצתות הרכבים בנגב הוטלה על היחידה המרכזית (ימ"ר) מג"ב - כך דיווחה הערב (ראשון) ראש תחום פלילים לי עייש. החשודים שומרים בשלב זה על זכות השתיקה, אך לפי גורם המעורה בפרטים כבר בתשאולים הראשוניים שמו של השר בן גביר עלה עשרות פעמים.

החשודים טענו ליחס אלים מצד "השוטרים של בן גביר", לשון דברם. ברקע המצב ותחושת חוסן הביטחון של התושבים ביישובים הסמוכים, במסגרת הערכת מצב במחוז הדרומי ניתנה הנחיה חריגה - לראשונה הוחלט על הקמת מפקדה הגנתית ייעודית ליישובים היהודיים בנגב

בכיר במשטרה מסר כי "קיים חשש לפעולות נקם נוספות, אך בשבט תראבין יבינו מי הריבון במדינה".