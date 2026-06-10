בתום חקירה המשטרה הגישה היום (רביעי) הצהרת תובע נגד גיא אכטלינגר, החשוד ברצח האברך ישי פור בבית כנסת בבני ברק. כתב אישום בגין רצח צפוי להיות מוגש בימים הקרובים.

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למרות שלוש החלטות של בית המשפט שהורו להעביר את החשוד להסתכלות פסיכיאטרית בתנאי אשפוז - הדבר טרם קרה. השופטת מתחה ביקורת והורתה לשב"ס להעבירו בהקדם לפסיכיאטר המחוזי לצורך בדיקת כשירותו לעמוד לדין. נכון לעכשיו המשך מעצרו של אכטלינגר יתבצע בתנאי אשפוז.

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בעבר פרסמנו כי במשטרה התחזק החשד שמדובר ברצח מתוכנן היטב מצדו של אכטלינגר, אשר נהג בתקופה האחרונה לפקוד את בית הכנסת שבו התפלל הקורבן, ישי פור. מפרטי החקירה עולה כי אכטלינגר ניהל עמו ועם יתר המתפללים עימותים מילוליים קשים.

ביום האירוע ניגש אכטלינגר לקורבן ותקף אותו באכזריות באמצעות סכין בעודו יושב על ספסל הלימודים. הקורבן פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור מספר שעות. על פי ממצאי המשטרה, אכטלינגר דקר את המנוח בין שלוש לארבע פעמים, ומספר עדי ראייה שנכחו במקום קושרים אותו ישירות לזירת האירוע.