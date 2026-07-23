השוטר בבוקסר, היצאנית והבריחה: האירוע הביזארי שקרה בתל אביב

השוטר בבוקסר, היצאנית והבריחה: פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' על אירוע שהחל בדיווח למוקד 100 של המשטרה על צעקות של אישה מתוך רכב בחניון בתל אביב - והסתיים במעצר.

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מפרטי האירוע עולה, כי שוטרת ופקח הוזעקו למקום ממנו התקבל הדיווח. הפקח דפק חלון הרכב הנעול וגבר פתח אותו כשהוא לבוש בבוקסר ומזדהה כשוטר בעצמו. השוטרת פתחה את הדלת השנייה, והבחינה בהומלסית, שאותה היא מכירה כיצאנית, בלבוש חשוף.

היצאנית סיפרה לשוטרת: "קיימתי יחסי מין עם השוטר אך הוא מסרב לשלם לי את 50 השקלים עליהם סיכמנו". מנגד, הוא טען: "לא מכיר אותה, קפצה לי לרכב בלי רשות.

בעוד השוטרת המבולבלת מתייעצת בקשר, השוטר הזנאי נכנס חזרה למכונית ונמלט יחד עם היצאנית. השוטרים מנהלים אחריו מרדף, וכשהם תופסים ומעכבים אותו, הוא מסרב לציית להוראותיהם.

השוטר הועמד לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת - הן בגלל הבריחה, והן בגלל סירובו להיענות אחר כך לשוטרים, כולל סירוב לכבות את המנוע ולמסור את הטלפון לקצין משטרה שהוזעק.

הוא נענש במסגרת הסדר טיעון, בו נקבע כי יספוג נזיפה חמורה - וייאלץ לשלם קנס של אלף שקלים. בעקבות האירוע, השוטר אף סיים את עבודתו במשטרה.