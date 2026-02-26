הפרקליטות תגיש היום (חמישי) כתבי אישום נגד 14 מעורבים בפרשת "מבוך הכסף", בהם נגד ראש עיריית נצרת לשעבר עלי סלאם, וראש ארגון הפשע בכרי, סמיר בכרי, כמו גם סגנו מוחמד פאחורי. נוסף אליהם יוגשו כתבי אישום לבכירים נוספים בארגון הפשע בכרי ועובדים בעיריית נצרת.

החקירה, שבוצעה על ידי ימ"ר צפון במשטרה בשיתוף רשות המסים ויחידות נוספות, התמקדה תחילה במנגנון הוצאת כספי ציבור מעיריית נצרת אל ארגון הפשע. החקירה התפתחה בזכות גיוס עד מדינה שגויס בסיוע הרשות להגנה על עדים, וכן בזכות איתור קורבנות שנסחטו על ידי ארגון הפשע במאות מיליונים לאורך שנות קיומו.

במהלך החקירה הצליחו חוקרי הימ"ר להגיע לאחת התפיסות המשמעותיות בתיק, כאשר הגיעו אל דירה בעיר נצרת בה הוחזקה קופת הצ'קים של הארגון בתוך תיק גב ובתוכו צ'קים "חיים" בשווי של כ-109 מיליון שקלים. כל הצ'קים שנתפסו הופקדו לידי האפוטרופוס הכללי ועשרות בעלי הצ'קים הגיעו לחקירה במשרדי היחידה המרכזית.

כתבי אישום יוגשו נגד בכרי בפרשה נוספת

בתוך כך, הפרקליטות תגיש היום כתבי אישום נגד בכירים בארגון הפשיעה בכרי במסגרת פרשת "בגדי המלך", שהתנהלה ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, גם כן בגין סחיטה והלבנת הון. במסגרת הפרשה נסחטו כ-10 מיליון שקלים מארבעה אנשים שונים.

החקירה התחילה בחודש דצמבר, עם תלונה שהגיע מאחד הקורבנות של ארגון בכרי, איש עסקים מנצרת שנסחט באופן ממושך והוטל עליו חוב כספי של כחצי מיליון שקלים, שלאחר מכן תפח ל-1.6 מיליון שקלים. חברי ארגון הפשע איימו על הקורבן ובני משפחתו באלימות, והורו לו להלבין את כספי הארגון באמצעות חשבוניות פיקטיביות שהופקו תחת שמות של 17 חברות שונות.

דוברות המשטרה

השיטה שבה פעלו אנשי ארגון הפשע בכרי בפרשה זו זהה לאופן הפעולה בפרשת "מבוך הכסף". שתי החקירות נוהלו במקביל, ובשיתוף פעולה של ימ"ר צפון ויאל"כ.