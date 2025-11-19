כ-51 אלף פניות של נפגעי תקיפה מינית - והמדינה מסתירה נתונים

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית פרסם היום (רביעי) את הדוח השנתי לשנת 2025, המציג תמונה מדאיגה של עלייה בפגיעות מיניות לצד סירוב חסר תקדים של משרדי ממשלה להעביר נתונים.

לפי הדוח, שהוצג בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, 51,118 פניות התקבלו במרכזי הסיוע ברחבי הארץ בשנת 2024, מתוכן 16,659 פניות חדשות. 3,902 פניות התקבלו ב-AnyTeen, צ'אט אנונימי לנוער בנושא מיניות וזוגיות - עלייה של כ-30% לעומת 2023.

רוב הפניות עסקו בפגיעה בקטינים ובקטינות: 28% מהפניות עסקו בפגיעה שהתרחשה עד גיל 12, ו-30% בגילאי 13-18. 86% מכלל הפניות דיווחו על פגיעות בנשים, ו-14% בגברים. מהדוח עלה נתון מדאיג במיוחד לפיו רק כ-10% מהפונים בחרו להגיש תלונה במשטרה. 95% מהתקיפות נעשו על ידי אדם מוכר לנפגע. 37% נפגעו על ידי בני משפחה, ועוד 11% נפגעו בידי בני זוג בעבר או בהווה.

באשר למקום הפגיעה, 51% מהמקרים התרחשו בבית המגורים, 10% במסגרת חינוכית או דתית ו-9% במקום העבודה. 96% מהפוגעים הם גברים.

מתוך הפניות על פגיעה בילדים עד גיל 12: 71% מהפגיעות בוצעו על ידי בן משפחה, 67% מהפגיעות התרחשו בבית הנפגע או הפוגע, ו-17% התרחשו במערכת החינוך. רק ב-2% מהפניות הפוגע היה אדם זר.

מתוך הפניות על פגיעה בבני נוער בגילאי 13-18: 33% דיווחו על גילוי עריות, 39% מהפגיעות התרחשו בבית הנפגע או הפוגע, ו-20% במערכת החינוך. ב-32% מהפניות על פגיעה בנוער הפוגע הוא בן משפחה, וב-14% הפוגע הוא בן או בת זוג.

עלייה חדה בפגיעות במערכת החינוך ובמקומות טיפול

בשנת 2024 עלה מספר הפניות על פגיעה בנוער במסגרת חינוכית בכ-30% ביחס לשנת 2023. מספר הפניות על פגיעה בנוער במקום העבודה עלה ביותר מ-50%. הדוח מצביע על מגמות מדאיגות, בהן עלייה של 35% בפניות הנוגעות לפגיעה מינית במקום קבלת טיפול (גופני או נפשי) לעומת שנת 2023, וכן "עלייה ניכרת" במספר הפניות על פגיעה בהשפעת חומרים מטשטשים, ובפרט סמי אונס.

הדוח מציג נתונים חלקיים על טיפול מערכת אכיפת החוק, אשר התקבלו מהפרקליטות. על פיהם, בשנת 2024 התקבלו החלטות ב-3,894 תיקי עבירות מין, ב-706 תיקים הוגש כתב אישום, אך 3,188 נסגרו ללא אישום, כ-81% נסגרו ללא הגשת כתב אישום. עוד עולה כי בתחום הנזיקין, הוגשו 72 תביעות לבתי המשפט בגין עבירות מין או הטרדה מינית, ובבתי הדין לעבודה נפתחו 97 תיקי הטרדה מינית, ירידה של 21% לעומת 2023.

ביחידת הסיוע המשפטי יוצגו 427 נפגעות ונפגעים בשנת 2024 - עלייה של כ-30% ביחס לשנת 2023. בבתי הדין לעבודה הגיעו לסיומם 97 תיקי הטרדה מינית, כאשר 73% מהתביעות התקבלו.

משרדי ממשלה סירבו להעביר נתונים - בניגוד לחוק

באופן תקדימי, שורה של גופים ומשרדי ממשלה - המשטרה, הפרקליטות, מח"ש, שב"ס, משרד החינוך, משרד הרווחה וצה"ל - נמנעו מהעברת המידע על הטיפול בפגיעות מיניות, בניגוד לחוק ובשונה משנים קודמות.

לפי הדוח, איגוד מרכזי הסיוע הגיש עתירות מנהליות בדרישה להעברת הנתונים נגד משטרת ישראל, משרד החינוך, שב"ס וצה"ל, וישקול הגשת עתירות נוספות אם לא תושלם העברת המידע.

אורית סוליציאנו, מנכלית איגוד מרכזי הסיוע: "לאחר שנים רבות שבהן אנו אוספות את נתוני הרשויות כדי לספק תמונה מלאה ומהימנה של ההתמודדות המערכתית עם אלימות מינית, נדהמנו לגלות השנה שגופי אכיפת החוק ומשרדי ממשלה החליטו שלא להעביר את המידע. החלטה זו מביעה זלזול והתנערות מאחריות המדינה לאזרחיות ולאזרחים שלה".

סוליציאנו הוסיפה: "נתוני הדוח מעידים על תהליך עמוק ומדאיג של ניצול פוגעני של יחסי כוח במשפחה, ביחסי טיפול ובמערכת החינוך. העלייה בפגיעות בתוך מערכת חינוך ובמקצועות טיפוליים, לצד העובדה שעדיין אנחנו רואות דמויות בולטות בעולם הבידור ומובילי דעת קהל המנצלים את מעמדם ופוגעים מינית, מעידה עד כמה הנורמות הציבוריות חייבות להשתנות".

שלושה חוקים חדשים נכנסו לספר החוקים הישראלי: הבעת עמדה של נפגע עבירה בנוגע לשחרור מוקדם של עבריין מין, תיקון מונחים פוגעניים בחוק העונשין, והקלה על הרחקת עבריין מין מורשע מנפגע העבירה.

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, חברת הכנסת מירב כהן: "הנתונים מלמדים ששום מקום כבר לא בטוח - לא לנשים, לא לנערות ונערים, וגם לא לילדות וילדים. חדר הטיפולים, מקום העבודה, בית הספר - כולם מהווים זירות אפשריות לפגיעה מינית. ממשלת ישראל חייבת להתעורר - העלייה הדרסטית במספרים מחייבת תכנית חירום בין-משרדית".