אחרי השיחה המצמררת שנחשפה ב-i24NEWS: אישום נגד הבן שרצח את אביו ברחובות

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד אילן גיא, בן 45 מרחובות, בגין רצח אביו גדעון גיא בן ה-84, בבית הוריו בעיר.

לפי האישום, השניים ישבו במרפסת, עישנו סיגריה והאזינו למוזיקה, כאשר בשלב מסוים גיבש הבן החלטה להמית את אביו. אז, ניגש למטבח, נטל סכין ודקר אותו שוב ושוב בפלג גופו העליון. גם לאחר שהאב התחנן על חייו וניסה להתגונן, המשיך הבן לדקור אותו עד שהתמוטט.

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לאחר מכן, חזר לדירתו, התקשר למוקדי החירום, דיווח כי רצח את אביו ואז - התיישב לצפות בטלוויזיה עד להגעת השוטרים.

בשיחה למוקד החירום, שנחשפה ב-i24NEWS ב-17 ביוני, נשמע הנאשם אומר למוקדנית: "רצחתי את אבא שלי", ומספר כי דקר אותו בסכין לאחר שחשב כי אביו "רוצה לעשות לו דברים רעים".

שוטרי תחנת רחובות וצוותי מד"א שהוזעקו למקום עצרו את החשוד זמן קצר לאחר מכן ותפסו את הסכין. בחקירתו סיפר כי "שמע קול שאמר לי לעשות את זה". החשוד מוכר לרשויות על רקע נפשי, ומעצרו הוארך. כעת מנסים החוקרים לברר האם מדובר במעשה שתוכנן מראש או בהתפרצות אלימה וספונטנית.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, רועי בן שושן, סיפר אז מהזירה: "חברנו למשטרה שהובילה אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".