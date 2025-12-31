המשטרה חוקרת את הטענה שברוורמן ביקש לשבש את חקירת "הבילד"

פרסום ראשון: המשטרה החלה לבצע פעולות חקירה על הטענה שצחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקש לשבש את חקירת "הבילד", כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

כאמור, הרקע לחקירה הוא דבריו של אלי פלדשטיין בריאיון, לפיהם ברוורמן אמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה". הדברים נאמרו במהלך בפגישה לילית שהשניים קיימו כחודש לפני מעצרו של פלדשטיין.

כזכור, פלדשטיין סיפר על הפגישה במהלך חקירתו בשב"כ, אך לא נקף אז בשמו של ברוורמן - שמכחיש מצידו את עצם קיומה.