שריקות וקריאות שמחה בטקס יום הזיכרון בלוד: 5 בני משפחה נעצרו

המשטרה עצרה הערב (שני) חמישה בני משפחה - אם וארבעת ילדיה, שצעקו והפריעו בזמן הצפירה ובמהלך טקס יום הזיכרון בעיר לוד.

בזמן הטקס הממלכתי שהתקיים בעיר התקבלו דיווחים במשטרה על הפרת סדר סמוך למקום הטקס, שכללה שריקות וקריאות שפגעו במעמד הטקס. השוטרים הגיעו למקום, ובתום חקירה מהירה הגיעו לבית המשפחה והם נקלחו לחקירה בתחנת המשטרה.

מהמשטרה נמסר על התקרית: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה בטקסי זיכרון ובסדר הציבורי, ותמשיך לפעול באפס סובלנות כנגד מפרי חוק, למען שמירה על כבוד הנופלים הגיבורים של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולביטחון הציבור".

בתוך כך, שוטרי תחנת בית שמש עצרו לפני זמן קצר שני חשודים, שנתפסו בשעת מעשה כשהם תולשים דגלי ישראל שהוצבו בעיר לרגל יום הזיכרון, תוך שהם מבזים אותם ומפרים את הסדר הציבורי.

שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, שבסיומה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרם בבית משפט. במשטרה ציינו מדובר במעשה מכוער ובזוי, שכן החשודים לא הסתפקו בעבירה החמורה של ביזוי דגל המדינה, אלא עשו זאת באופן מכוון בערב יום הזיכרון, בשעה שאזרחי שהמדינה מתייחדים בטקסים לזכרם של חללי מערכות ישראל, שנפלו בעת שהגנו בגופם על מדינת ישראל.