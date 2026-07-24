רצח העובד הזר בירושלים: מעצרו של החשוד הוארך בשישה ימים

מעצרו של החשוד ברצח העובד הזר אתמול (חמישי) בשכונת קטמון בירושלים הוארך היום בשישה ימים בבית המשפט השלום בירושלים לבקשת המשטרה, עד לתאריך 30 ביולי. החקירה ממשיכה להתנהל ע"י חוקרי ימ"ר ירושלים. נזכיר כי פרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשוד, אסורים בפרסום בהתאם לצו בימ"ש.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

העובד הזר, כבן 40 מהודו, אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון בירושלים. חקירה ראשונית של שוטרי תחנת מוריה העלתה חשד לרצח. הקורבן עבד כמטפל בזוג קשישים, והם אלה שאיתרו אותו דקור בדירה. שוטרי תחנת מוריה שהגיעו במהירות למקום פתחו בחקירה יחד עם חוקרי מז"פ.

מחקירת הזירה עלה חשד כי הרקע לאירוע פלילי. בתוך זמן קצר סגרו השוטרים מעגל ועצרו חשוד במעורבות ברצח - תושב אילת כבן 31, שהועבר לחקירה.