המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הגישה היום (שני) כתב אישום חמור לבית משפט השלום בבאר שבע נגד סאמיה אערידי (49), שוטרת תנועה בדרגת רס"ר ממתנ"א אילת, בגין זיוף ועריכת דוחות תנועה כוזבים באופן שיטתי.

כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד קרן לביא, חושף כיצד ניצלה השוטרת את כוח משרתה כדי לטוות עשרות "מפגשי רפאים" עם אזרחים תמימים.

על פי כתב האישום, במהלך החודשים אפריל עד יוני 2023, במסגרת מילוי תפקידה בכבישים המובילים לעיר אילת (בהם כביש 90 וכביש 40) ובתוך העיר עצמה, נהגה השוטרת לערוך דוחות תנועה כוזבים במספר רב של הזדמנויות. השיטה שלה חולקה לשלושה דפוסי פעולה מבהילים.

1. דוחות ללא מפגש וזיוף חתימות "על עיוור"

ב-10 הזדמנויות שונות, ערכה השוטרת דוחות תנועה כוזבים מבלי שעצרה כלל את כלי הרכב, ואף הגדילה לעשות וזייפה פיזית את חתימותיהם של הנהגים כאילו קיבלו את הדו"ח לידיהם.

2. "הנהג סירב לחתום" - כשהנהג בכלל בבית

ב-7 הזדמנויות נוספות המפורטות בכתב האישום, השוטרת המציאה דוחות תנועה מבלי לעצור את הרכבים, וכדי לכסות על כך שלא קיימת חתימה של האזרח, רשמה בכזב בספח הדו"ח כי הנהג "סירב לחתום" או הותירה את הספח ריק.

3. "סע לשלום, לא נרשם כלום" – והקנס שהגיע בדואר

החלק המקומם ביותר בכתב האישום נוגע לנהגים שאותם השוטרת דווקא עצרה פיזית בצד הדרך. בשני מקרים שונים (ב-16 וב-17 במאי 23), עצרה השוטרת רכבים מסוג סקודה אוקטביה ויונדאי טוסון בכביש 90. היא שחררה את הנהגים לדרכם תוך שהיא מצהירה בפניהם בכזב כי "לא יירשם דוח לחובתם".

הנהגים נשמו לרווחה והמשיכו בנסיעה, אלא שמאוחר יותר נדהמו לגלות כי השוטרת רשמה להם דוחות על מהירות וחגורה, והקנסות המנופחים נשלחו אליהם ישירות בדואר.

האישום: פגיעה קשה באמון הציבור

במעשיה אלו, קובעת מח"ש, בדתה השוטרת ראיות במטרה להטעות רשות שיפוטית, ועשתה שימוש לרעה בסמכותה כעובדת ציבור. התיק, שנחקר על ידי צוות דרום של המחלקה לחקירות שוטרים, מייחס לה שורה של עבירות פליליות חמורות: בידוי ראייה (ריבוי עבירות) זיוף בידי עובד ציבור (ריבוי עבירות) שימוש לרעה בכוח המשרה הפרת אמונים.

"מעשים אלו של החשודה מהווים מעשה הפרת אמונים חמור הפוגע קשות בציבור כולו", נכתב בכתב האישום.