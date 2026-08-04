אימו של בניהו רזי ז"ל בריאיון: "כולם רוצחים בכוונה תחילה, זה היה מתוכנן"

דיון סוער התקיים היום (שלישי) בבית המשפט בירושלים על הארכת מעצר החשודים ברצח בניהו רזי ז"ל. אימו של בניהו, דקלה רזי, סיפרה בריאיון ב"מהדורת 15" עם רוני שצ'וצ'ינסקי: "מבחינתנו כולם רוצחים בכוונת תחילה. זה היה משהו מתוכנן. אנחנו מצפים שיתנו את מלוא העונש".

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"זה שבעה חשודים ברצח, ולראות כל אחד ואחת מהם - זו טרגדיה אישית וממש קושי שאין מילים לתאר. ובטח ובטח שראינו אחד מקרובי המשפחה שלהם, שאנחנו צועקים לו: ׳גידלתם רוצחים׳, אז הוא אומר: ׳כן, כן, גידלנו רוצחים׳, בלי להניד עפעף ולהסתכל לנו בעיניים", מספרת דקלה, "זה היה איבוד שליטה רגשי, אמוציונלי, בבית המשפט. זה דברים שהם בלתי נתפסים. זה תחושות קשות, קשות לכל המשפחה. אנחנו עדיין לא נרגענו מכל הגישה הזו והסיטואציה".

דיקלה סיפרה על הדיון: "אני מבינה שיש סנגורים גם לרוצחים, אבל ברגע שאין מה לומר, ברגע שאין מה לטעון, אז הם מקשקשים, הם מדברים בצורה כזו או אחרת. אני נדהמתי מאיך שאחד הפרקליטים שלהם, אחד הסנגורים שלהם, דיבר לשופטת ובאיזו צורה, באיזו דרך. המון המון שקרים שהיו, שניסו להציג, למרות שזה בכלל לא היה הנושא שהיה צריך לדון עליו".

"תודה לאל שלמרות שיש מעורבים נוספים, השבעה המשמעותיים שמבחינתנו נאשמים ברצח בכוונה תחילה נעצרו כדי שבאמת המשטרה תוכל לחקור את הדברים כמו שצריך".

דקלה התייחסה לפרסום ב-i24NEWS לפיו החשוד המרכזי טוען להגנת עצמית: "מה יש לי לומר? זה ברור. מה הוא יגיד? ׳רצחתי׳? מה הוא יגיד? ׳שלפתי סכין ודקרתי׳? זו נוכלות ועבריינות וארגון פשע. מתדרכים אותם מה לומר, הם כבר מיומנים בזה. מה יש להם להגיד? אתה חושב שאני מאמינה לזה? אתה חושב שמישהו מאמין לזה? ודאי שלא".

"חבל לי מאוד. אנחנו הפסדנו אדם הכי יקר לנו כמשפחה, ואנחנו הפסדנו חייל. בניהו היה צריך להתגייס. הוא היה בתהליך של צווים לגיוס, והוא רצה לעשות שירות משמעותי. והוא אמר: ׳אני עושה רק שירות משמעותי. אני לא מוכן משהו אחר׳. האבידה הזאת, אבידה גם לנו ברמה האישית ולכל החברים והמשפחה, וגם ברמה המדינית. האבידה הזו - שתהיה האבידה האחרונה. מה שאני מצפה, שוב ושוב, אני חוזרת ואומרת את הדברים - שיתנו את מלוא העונש", אמרה דקלה.