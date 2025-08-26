בעקבות ויכוח עם הוריה: תושב מזרח י-ם יידה סלע על תינוקת

מומלצים -

לא להאמין: תושב מזרח ירושלים בן 17 נעצר אמש (שני) בחשד שיידה סלע לעבר עגלה בה הייתה תינוקת בת חצי שנה, בעקבות ויכול עם הוריה במרכז מסחרי בשכונת הגבעה הצרפתית בבירה.

החשוד נמלא מהמקום, אך נעצר זמן קצר לאחר מכן על ידי שוטרי תחנת שלם ולוחמי מג"ב אשר הוזעקו למקום. בסיוע והכוונה של תצפיתני מרכז השליטה במחוז ירושלים, נחשפה זהותו של החשוד והוא אותר ונעצר על ידי השוטרים בביתו בשכונת עיסאוויה והועבר לחקירה.

מחקירת המקרה עלה כי החשוד, ששהה במרכז המסחרי קודם למקרה, גידף את הורי הפעוטה בעקבות ויכוח שהתגלע ביניהם ובשלב מסוים, החשוד יידה סלע לעבר עגלת הפעוטה ונמלט מהמקום.

הבוקר קיבל בית המשפט את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו, וזה הוארך עד ליום חמישי – זאת כדי להביא למיצוי החקירה בעניינו.